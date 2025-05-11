嘎妹母親節「緬懷阿嬤盼入夢」　憶生前送戒指：知道妳會想我

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的奶奶「嘎嬤」過世，卻因大堂妹疑發文暗酸他沒在第一時間返鄉奔喪，以及小堂妹「嘎妹」Iris與他疏遠等事，讓家務事被迫搬上檯面，受到外界關注。為此，今（11）日適逢母親節，嘎妹在IG發文緬懷阿嬤，貼文曝光後，讓不少人為之鼻酸。

▲嘎妹母親節發文緬懷阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹表示今年首次在沒有阿嬤的情況下過節，但依舊買了阿嬤最愛的蛋糕，並喊話對方：「我還是回來了！我有說到做到哦！」雖然阿嬤不在了，嘎妹仍像往常一樣對阿嬤說話，問她蛋糕是否好吃，甚至提到阿嬤透過「神奇硬幣」回應她，「最不習慣的還是祢說吃完了但食物還在。」

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嘎妹透露，阿嬤生前對她談戀愛感到開心，甚至激動地告訴媽媽「每天都睡不著」，還在通話中多次向她表示：「有人照顧妳，我終於可以放心了。」為此嘎妹坦言這些話讓她心酸，因為自己其實更想繼續當個小女孩，「比起成熟懂事的大人，我更想要當以前半夜做惡夢，會拿著小被被跑去睡在阿嬤旁邊的小女孩。」

▲嘎妹母親節發文緬懷阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

談到阿嬤過往常說些讓人不安的話，嘎妹坦言曾感到害怕，即使知道那天總會來臨，卻始終無法真正做好心理準備。阿嬤曾在一次出院時送給她一枚金戒指，並且對她說：「我知道妳以後會最想我，這個送給妳。」如今阿嬤過世了，這句話成了她心中最深的牽絆。

嘎妹表示，她和阿嬤創造了許多屬於她們的回憶，多到她還無法從回憶裡走出來，只能透過不斷反覆觀看，與對方一起的合照與影片，緊緊抓著、不願放手，最後，她在文末喊話阿嬤：「原諒我還需要一些時間，讓自己慢慢好起來，祢有空的話，能來我的夢裡抱抱我嗎？」

【嘎妹IG全文】

母親節快樂

買祢愛吃的蛋糕回來了但阿嬤不在了。

在三月的時候我和阿嬤說我交男朋友了，祂開心到和媽媽說自己每天都睡不著，那陣子通電話祂總是說：「有人照顧妳，我終於可以放心了。」聽完這句話心都會酸酸的，其實沒那麼想讓阿嬤放心，比起成熟懂事的大人，我更想要當以前半夜做惡夢會拿著小被被跑去睡在阿嬤旁邊的小女孩。

一直很不喜歡阿嬤跟我說很喪氣的話，彷彿在預告什麼，這讓我很害怕，即便知道那天總會到來，還是沒辦法提前做好心理準備。阿嬤去年某一次出院給我金戒指的時候跟我說過：「我知道妳以後會最想我，這個送給妳。」祂好像早就知道我會這樣，會緊抓著所有和阿嬤有關的一切不放，包括有味道的背心、包括梳過阿嬤頭髮的梳子、包括我們一起拍的所有影片和照片，我像發瘋一樣反覆的看著這些屬於我們的回憶，我們好像一起製造太多太多回憶了，多到我沒有辦法從回憶裡面走出來。

今天是沒有祢的第一年母親節，我還是回來了！我有說到做到哦！像平常一樣對著祢講好多好多話，問祢蛋糕好不好吃，祢用神奇硬幣給我回應，最不習慣的還是祢說吃完了但食物還在。

阿嬤，母親節快樂！現在的祢無病無痛自由自在了，應該很開心吧！雖然想祢的時候胸口還是會悶到不能呼吸，但我會努力讓自己的生活繼續運轉下去，會試著習慣祢雖然不在了但也無處不在的日子，原諒我還需要一些時間，讓自己慢慢好起來，祢有空的話能來我的夢裡抱抱我嗎？