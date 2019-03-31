《如此耀眼》又哭又笑都因他！作家背景起底...難怪高收視

文／鍾樂偉

* 內文含有劇集內容劇透，敬請留意

已經播畢的JTBC月火劇《如此耀眼》（以下稱耀眼），打破該頻道同時段劇集收視最高的紀錄，華麗的以9.7%結尾。該劇收視報捷，有韓國「國民演員」美譽的金惠子賺人熱淚的動容演出，固然是此劇收視出眾的主因。除此之外，能夠譜出觸動人心兼悲喜交集的劇本，並引發觀眾共鳴，該劇的幕後製作班底，更是勞苦功高。

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單從劇情簡介，《耀眼》的確不算是最吸引觀眾留意的戲劇類型 — 「一部穿越時間的奇幻浪漫喜劇，描述還沒將自己的有限生命都過上一遍、就丟失自己全部時光的女人，和自我放棄燦爛人生、虛度光陰的男人的故事。」

但就在劇集開播兩集以後，當我們看到劇中女主角，25歲的金惠子（韓志旼 飾），為了拯救因交通意外不慎失去性命的父親（安內相 飾），不惜用上自己曾經偶然尋獲的一只可以讓時間倒流的手錶，最終雖然把爸爸救回來，自己卻也得到了命運的懲罰，一夜間變成了銀髮婆婆（金惠子 飾）時，這種劇情設定，由25歲的青年忽然轉為70歲的老人家，雖保留著青春的心境，卻挺著一副早已年華老去的身軀，惠子面對的矛盾現況，還有男主角李俊河（南柱赫 飾）遭遇上不幸的家庭與人生衝擊，正是把觀眾吸來收看的動力，也是收視率在初階段便突破5%的原因。

後來，老去的惠子為了尋回她失去的光陰，試圖在老人中心搶回那只已被別人奪走，且戴在另一位老公公手上的「時光手錶」。那一劇情轉折，解開了惠子為何一夜變老之謎，也讓劇集收視再突破8%。

踏入最後兩集，終於揭曉了惠子時光穿梭的原因，可以說就是她的一場夢而已。70歲的惠子其實就是她真正的現實身份，她反覆幻想自己變成自己兒子的女兒，並與俊河談了一場無疾而終的愛情。而實際上，數十年前還是年輕時代的惠子，的確曾經跟夢中樣貌一模一樣的俊河相愛過。相戀後二人成家立室，但身為記者的俊河，卻因為在那個年代遭警察陷害，不幸被殺，而成了寡婦的惠子，靠一人之力養大了兒子，多年來仍對老公念念不忘。最終，踏進人生晚年的惠子，患上老人痴呆症，雖然失去了一切過往記憶，但卻跟兒子一解數十年來內心的鬱結，那段賺人熱淚的情節，更把收視推高至9%，以最高峰的一刻閉幕收場。

建立一條世代之橋

《耀眼》之所以獨特，在於它有異於以往大部分的劇集，只是刻畫出時代間的矛盾，例如只集中談論年輕人面對當下艱難應付的社會與就業問題，或是藉著談論銀髮族生活，反思社會忽略了理解他們的內心世界。但《耀眼》與之不同，它有更大的野心與人文關懷，透過講述一位同時過著25歲生活的70多歲老人身份，以她跟兩代好友（青年的好友賢珠與尚恩；長者的好友崔花英）並存相處，喚醒我們多加留意時代融合的人生價值。

近年韓國社會因世代矛盾，青年人跟長者在爭奪社會資源上陷入難以磨合的對立面上，各自跌進了孤獨和痛苦之中，只看到屬於他們的片面苦況，例如老人在厭惡老人的世界裡備受冷落，作爲「N拋世代」的青年人卻一直傷心地控訴著看不見光明的未來。而《耀眼》則嘗試通過同時擁抱老年和青年的惠子一角，打破不同世代的單一理解，產生了時代溝通的橋樑作用。

善待弱者的美德

拆解《耀眼》一劇眾多劇中人物，無獨有偶，大部份在劇集登場的角色，從老人院中的長者，到惠子身邊的兩位好友，以至她的兒子跟媳婦，全都是被社會主流忽略，甚至排擠的弱者。但藉劇中70多歲的惠子身份，主動進入每一位弱者的心靈空間，善待他們的傷痕，讓我們重新感受到社會上他們應存的價值所在。

比方說惠子跟原來性格挑剔、不易相處的「香奈兒奶奶」，她透過將心比心的感知，讓對方感受出善意對待的誠意，最終突破了她的心靈封鎖，並解開她的心結，主動重新跟別人交友。

又如惠子一直沒有戴上有色眼鏡看待其他老人中心的院友，哪怕他是瞎子或是行動不便的老婦，她都善於對待，最終他們那些短處，反過來還成為優點，把被困的俊河拯救出來；而後來患上了癡呆症的惠子，已忘掉媳婦的記憶，但身為她的媳婦，卻沒有因此而放棄照顧婆婆的責任，一直守候在冷淡的丈夫與惠子身邊，不離不棄。這都是《耀眼》一劇想告訴我們，了解別人的心聲，用心聆聽及善意對待，都是我們在面對當下冷漠的世界時，無論如何也應保留主動關心別人的溫度。

細緻觀察的作家威力

擁有緊湊的故事結構、意外的逆轉情節、還有重新喚起人們生活意志的結局，《耀眼》因而被不少觀眾評爲是談論人生起伏的佳作。而負責執筆劇本的作家團隊當然也備受外界關注，由李南奎與金秀珍作家共同執筆的《耀眼》，並不是二人首次一同創作的作品。兩位作家一起撰寫的前作包括有JTBC《住在清潭洞》、KBS《熟女日記》及JTBC《錐子》。

共同製作不是叫人感到意外的地方，反而是李南奎作家的出身引人注目。原來他出道參與製作的作品，不是我們以為的電視劇，而是搞笑類綜藝節目。2007年他曾經參與了KBS的現場搞笑節目《Gag Concert》，並且獲得KBS演藝大賞的「最佳喜劇類節目作家獎」。後來，經歷過撰寫搞笑綜藝節目的洗禮，他才投入劇集劇本的編寫工作，且推出了如《錐子》與《老婆這週要出牆》等作品。

韓國由綜藝或情景喜劇出身，再轉投身劇作家行列的創作人，取得佳績的代表近年也屢見不鮮。好比早前在tvN播畢的劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》宋在貞作家，早年她便曾主力創作情景喜劇如《順風婦產科》。作為近年韓劇界其中一位為人稱頌的作家，宋在貞每每能夠透過她過人的想像力，在每一部作品內，都會習慣加上一些突破舊有制度的新嘗試。

例如前年她的作品《W - 兩個世界》，便加上了從虛擬漫畫穿梭到現實環境的革新思維；《阿爾罕布拉宮的回憶》也是首位在劇集內加入AR擴增實境技術元素的作家。而早年前負責製作綜藝《快樂星期天》的李祐汀作家，憑藉她過人觀人於微的洞察力，也有助了她後來成功撰寫了《請回答》一系列劇集，為人津津樂道。

能夠找出異於一般的話題，往往是這類曾經涉獵過綜藝或情景喜劇創作的作家，他們獨有的能力。

就如李祐汀作家便懂得以「找尋誰是女主角的丈夫」作為非一般的新概念，來創作出《請回答》的系列；如今李南奎作家一方面藉著他曾經參與過搞笑綜藝節目的經驗，特意在《耀眼》內加入了孫浩俊偶爾神來之筆的無聊搞笑場面。而且，他也懂得以穿越題材講述了癡呆症老人的故事，拓寬了韓劇未曾突破的範圍。

有人就說，他們因為曾經參與過綜藝製作，久經訓練下使他們創作出了突破框框的好奇心，與擁有觀察每位演員特點的觀察力，便奠定了他們編寫出異出一般題材的佳作。

（以上圖片皆翻攝自JTBC、或由KKTV提供）

本文由鍾樂偉【《耀眼》：為青年與老人建立的對話之橋】授權提供

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