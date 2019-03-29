TFBOYS王源聽到「靠關係進柏克利」變臉！　首曝「背水一戰」報考過程：我很氣你知道嗎

記者韓景樺／綜合報導

大陸偶像男團「TFBOYS」成員王源近日加入陸綜《哈哈農夫》，與賈乃亮、楊超越等人一起體驗自給自足的鄉村生活，最新一期的播出內容，王源首次主動提到自己的伯克利報考過程，並認真的否認了指稱他「靠關係」才進到伯克利音樂學院的傳聞。

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▲王源上《哈哈農夫》體驗農村生活。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-王源、王源RoyWang工作室）

一群人在下雨的晚上生火烤玉米，邊吃邊聊的過程中，賈乃亮透露上次錄影回去後因為太累而倒頭大睡2天，沒想到王源意外回答「我不行」，並認為自己有些神經衰弱，讓一旁的幾個哥哥聽了忙安慰，認為他是壓力太大才導致睡不好，讓他之後好好上學就行了。

▲王源透露自己睡不好。（圖／翻攝自芒果TV）

提到學校，日前才如願以償錄取伯克利音樂學院的王源顯得有些委屈，認為網上有些說他「靠關係」的評論對他並不公平，並皺著臉自嘲「我關係有這麼厲害嗎？我能通天了？」王源更自曝，當時決定報考伯克利音樂學院時，他連協助代辦的留學機構都沒有找，全靠自己一個人慢慢摸索報名的，有看不懂的英文時就用翻譯軟體，十分獨立。他也爆料，就是因為什麼都自己來，所以報名的時候出了點錯，把其中一個需要的繳交的成績漏掉了。

他以為出道多年，擁有的作品和演藝成績也很豐富，應該可以靠個人簡歷來彌補，卻沒想到對方卻以「我們要看面試」回絕了。後來，王源去了面試現場，但負責的外國老師根本不認識他，連自我介紹都沒聽就叫他開始唱歌。

心情忐忑的王源也坦言「這次我北電、中戲都沒報，我就只報了伯克利，如果說我考不上就沒有如果了。」意外曝露當時背水一戰的心理壓力。最後眾人為了祝福他而舉杯，王源仍有些無法釋懷，小聲地說著「我很氣你知道嗎」，幾個哥哥見狀連忙轉移他的注意力，紛紛和他碰杯並說著「希望你學業有成」、「在國外好好照顧自己」，溫馨的結尾也讓王源露出了微笑。

▲王源談自己報考伯克利音樂學院的經過。（圖／翻攝自芒果TV）