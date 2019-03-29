女生別被愛情工作填滿！她婚變17年後點破：在愛裡委屈太不堪

▲造型師謝麗君上電台訪問 。（圖／pop radio）

記者盧薇淩／台北報導

知名造型師謝麗君2002年因與音樂人季忠平離異，離開台灣赴上海重新開始，除了造型事業更上一層樓，近年來還到中國各地巡迴演講並開課、更跨足電影圈，她擔綱製片的電影《平靜冬日》5月將在台灣上映，日前上電台節目《娛樂最夠莉》時，回憶當年婚變，她形容「是我生命中最絕望的低谷」，更直呼自己當年「太傻」，娓娓道出這些日子的心境轉折。



謝麗君透露「花了5年才慢慢走出婚變打擊」，更自曝當時不聽中文歌，「可能會聽到認識的人寫的歌」，也不聽情歌怕會更難過，笑說：「我當時都聽印度音樂、拉丁音樂。」透過快樂的節奏讓心情變好，「現在很會跳印度舞跟拉丁舞」。

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▲謝麗君離婚後獨自到上海發展。（圖／pop radio）



當年謝麗君在台灣已是知名造型師，經手多位知名藝人，卻毅然決然離開傷心地到上海發展。媽媽曾擔憂她「在上海一個認識的人都沒有」，甚至初到上海時謝麗君「身上只有兩千元人民幣」，她感慨「女生一定要有財務管理的覺醒」，別把財務全交給老公或理財專家打理，坦言當年的經驗太可怕「真的把我打醒」，現在即使公司有會計，很多帳還是會自己處理。



談起愛情，謝麗君自嘲：「現在看以前的自己覺得好傻！為什麼那麼執迷不悟。」當時愛情、工作佔滿生活重心，婚變後她自省，人生除了愛情，還要有親情、自我成長等等，她呼籲女性朋友不要過的那麼辛苦，「在愛裡一旦委曲求全就會變得非常不堪」。



電影《平靜冬日》將於5月1日在台上映，由謝麗君擔任製片人，談起踏入電影圈的契機，謝麗君表示柴智屏是她的貴人，而她也形容拍電影是「關關難過關關過」，但她強調「一定要保持善良」，多交朋友多付出，後來能獲得的回報將遠遠超出想像。