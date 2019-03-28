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SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生

記者吳孟庭／綜合報導

韓國男團Super Junior距離僅2個月再度造訪台灣，現在來台根本像走自家的廚房一樣，先到的神童與厲旭等人在昨（27）晚先去知名餐廳大吃一頓，今天7人合體一見粉絲就大喊「老婆～」，逗得7000粉絲超開心，順便幫銀赫與始源慶生，現場合唱生日快樂歌。

▲SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生。（圖／讀者提供）

▲SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生。（圖／讀者提供）

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今（28）晚在台北小巨蛋舉辦的拼盤演唱會，找來男團VAV、solo女歌手金請夏、女團Red Velvet與男團Super Junior，唱壓軸的SJ先以《Black Suit》開場，上衣領口微開立馬炒熱現場氣氛。

接著成員一一向粉絲打招呼，神童說，「現在台灣就跟家人一樣，連好吃的店都知道，也來旅行過。」厲旭則是自爆昨晚去去了知名餐廳，「很棒、芒果冰也好吃，你們也多吃點」十分搞笑。

東海一接話就喊，「親愛的ELF們，我是誰啊～我是你們的東海！」他說為了粉絲也努力想要擠出腦袋裡的中文，但隨後又腦中一片空白說「那我還是講韓文好了」，全場笑翻；銀赫也超嘴甜，先問大家「我是誰啊？」又問，「你是我的誰啊？」接著大喊「老婆～」嘴巴超甜。

▲藝聲更新IG在台灣。（圖／翻攝自藝聲IG）

▲藝聲更新IG在台灣。（圖／翻攝自藝聲IG）

現場氣氛太嗨，雖然是拼盤演唱會，但全場被藍色螢光棒給淹沒（SJ的應援色）。始源形容，「我感覺今天像我們的演唱會欸」，承諾Super Show 8演唱會很快要舉辦，正在當兵的圭賢也馬上回來，不過喊話銀赫，「下次把（演唱會）名字會弄簡單點吧」光明正大噹成員，但粉絲就愛看他們互懟。

Super Junior當晚還有個人solo舞台，藝聲演唱《Gray Paper》，厲旭帶來《Drunk in the morning》、小分隊D&E也演唱《'Bout you》，總共還唱了《One More Chance》、《Sorry Sorry》、《BONAMANA》跟《Miracle》，一共8首歌曲嗨翻小巨蛋。

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關鍵字

Super Junior, 銀赫, 東海, 利特, 藝聲, 神童, 始源, 厲旭, 日韓風

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