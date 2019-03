記者吳孟庭/綜合報導

韓國男團Super Junior距離僅2個月再度造訪台灣,現在來台根本像走自家的廚房一樣,先到的神童與厲旭等人在昨(27)晚先去知名餐廳大吃一頓,今天7人合體一見粉絲就大喊「老婆~」,逗得7000粉絲超開心,順便幫銀赫與始源慶生,現場合唱生日快樂歌。

▲SJ一見面就嘴甜喊「老婆」!銀赫、始源7000台粉幫慶生。(圖/讀者提供)

今(28)晚在台北小巨蛋舉辦的拼盤演唱會,找來男團VAV、solo女歌手金請夏、女團Red Velvet與男團Super Junior,唱壓軸的SJ先以《Black Suit》開場,上衣領口微開立馬炒熱現場氣氛。

接著成員一一向粉絲打招呼,神童說,「現在台灣就跟家人一樣,連好吃的店都知道,也來旅行過。」厲旭則是自爆昨晚去去了知名餐廳,「很棒、芒果冰也好吃,你們也多吃點」十分搞笑。

東海一接話就喊,「親愛的ELF們,我是誰啊~我是你們的東海!」他說為了粉絲也努力想要擠出腦袋裡的中文,但隨後又腦中一片空白說「那我還是講韓文好了」,全場笑翻;銀赫也超嘴甜,先問大家「我是誰啊?」又問,「你是我的誰啊?」接著大喊「老婆~」嘴巴超甜。

▲藝聲更新IG在台灣。(圖/翻攝自藝聲IG)

現場氣氛太嗨,雖然是拼盤演唱會,但全場被藍色螢光棒給淹沒(SJ的應援色)。始源形容,「我感覺今天像我們的演唱會欸」,承諾Super Show 8演唱會很快要舉辦,正在當兵的圭賢也馬上回來,不過喊話銀赫,「下次把(演唱會)名字會弄簡單點吧」光明正大噹成員,但粉絲就愛看他們互懟。

Super Junior當晚還有個人solo舞台,藝聲演唱《Gray Paper》,厲旭帶來《Drunk in the morning》、小分隊D&E也演唱《'Bout you》,總共還唱了《One More Chance》、《Sorry Sorry》、《BONAMANA》跟《Miracle》,一共8首歌曲嗨翻小巨蛋。