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勝利認了非法散布偷拍遭立案！鄭俊英偷拍再加3件受害

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利被爆在鄭俊英的「老司機群組」，還放任一切非法情事發生，他曾事後接受媒體訪問表示「有阻止過對方，但沒人相信」。最新進度是，連勝利自己都涉嫌散布那些非法影片，已遭警方立案。另外鄭俊英的偷拍受害案件則增加到11件。

▲▼勝利、鄭俊英。（圖／CFP）

▲勝利、鄭俊英皆不法流出偷拍。（圖／CFP）

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首爾地方警察廳28日上午召開簡易記者會，勝利罪加一條，將以涉嫌散布不法偷拍的罪名立案，據警方說法，勝利將不法偷拍的影片，以照片方式流出，雖然僅1次，但也違反性暴力犯罪法，而他散布的不雅照是由誰拍攝的，則還在調查階段。

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勝利在警方調查中承認了散布相關照片，但他堅稱沒有親自拍攝。而他目前被調查的還有性招待的疑雲，已被定罪的則是將2016年經營的夜店「Monkey Museum」登記為一般餐廳，他已承認逃漏稅。

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至於正在被拘留的鄭俊英，警方查出他總共有11次將不法偷拍散布出去，「本來立案的是8宗案件，追加3件，現在總共為11件。」另外也對他追加了毒物測試，目前呈現陰性反應（無吸毒）。

▲▼崔鍾訓。（圖／CFP）

▲崔鍾訓也有將不法偷拍的內容散布出去。（圖／CFP）

另外FTISLAND前隊長崔鍾訓也有2次散布偷拍而遭立案調查，新進度是再追加1次，警方表示，「雖然拍攝者依舊在調查中，但當事人已認了有不法散布偷拍，內容有鄭俊英流出的影像與其他影片／照片。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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勝利, 鄭俊英, 崔鍾訓, 日韓風

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