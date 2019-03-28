《我們》為什麼這麼多BUG？背後「編劇邏輯」才是重點

文／仿生鹿

2017年，著名喜劇演員喬登皮爾自編自導了他的第一部電影《逃出絕命鎮》（Get Out），而這部原創作品獲得當年的奧斯卡最佳原創劇本，同時也成為票房大黑馬。

這次喬登皮爾又為我們帶來了新作品《我們》（Us），從預告片中很明顯可以看出這是有關「分身靈」（doppelgänger）的故事。如果說《逃出絕命鎮》是喬登皮爾一部白紙黑字寫下的政治寓言，那麼《我們》則是他精心設計的一齣現代童話寓言。

※以下內容涉及劇透，請自行斟酌後再閱讀

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劇情簡介：

阿蒂蕾德小時候曾經發生過一次走失事件，因為過度驚嚇而得到創傷後壓力症候群（PTSD），成年後的她，與老公蓋博帶著兩個孩子回到小時候住的海濱房子，但是幼年時的經歷仍讓她耿耿於懷。當她見到接二連三的異象之後，心中的陰影又浮現上來。

終於在當天夜晚，門前車道上站著四個詭異模樣的人影，而他們不是別人，正是與阿蒂蕾德一家長得一模一樣的「自己」......

一、分身靈

故事的內容其實很簡單，這些跟她們長得一模一樣的「分身靈」並不是什麼妖魔鬼怪，而是很久以前有人做複製人實驗所遺留下來的失敗品。這些「失敗品」跟本尊共用同一個靈魂，因此只能模仿他們的行為、沒有自主意識。直到阿蒂蕾德意外地遇見自己的複製人才改變這點。

在許多地方都有分身靈的民間傳說：一旦見到自己的分身，那麼就代表此人陽壽將盡，據說美國總統林肯與日本作家芥川龍之介都見過自己的分身。在這部電影中，這種恐懼被具現化為真實的死亡，分身會追殺著自己的本尊，企圖搶奪靈魂的唯一掌控權。

我們不斷在電影之中看到的數字「11:11」，不僅是將數字圖像化為分身的模樣，還有另外一個重點，那就是在裏頭不斷提及的耶利米書第11章第11節：「所以耶和華如此說：我必使災禍臨到他們，是他們不能逃脫的。他們必向我哀求，我卻不聽。」

在聖經中，神多次降禍於人類，都是因為人違背神的旨意、或是企圖挑戰神的地位。先知耶利米無法阻止自己猶大國同胞的罪惡，甚至還反被鞭打監禁，於是神告訴他將會降罪於猶大國。最後猶大國被新巴比倫王國給攻陷、所有居民被俘虜。而電影中的故事，不也是人類因為要挑戰神的地位，而遭到反撲被降罪的過程嗎？紅衣的分身靈們攻陷了地面上的世界，讓原本的人類社會遭到摧毀，如同聖經故事中的情節。

二、喜劇與驚悚劇的一線之隔

從喜劇演員出身的喬登皮爾，非常懂得掌握驚悚劇的節奏，笑與怕兩種看似衝突的情緒，實際上在戲劇中都需要透過鋪陳、堆疊，最後一次爆發。例如在相聲之中有個術語叫做抖包袱，演員會像是拿著一個包袱、一點一點將笑點裝進去，並且偷偷把包袱束緊，直到笑點即將滿出時才把包袱一抖落地，讓觀眾覺得出乎意料又符合邏輯的好笑。

在恐怖片之中，也需要這樣堆疊緊張的情緒、讓觀眾的神經逐漸緊繃，直到情緒的最高點在釋放出恐懼點，讓觀眾也同時卸下壓力。喬登皮爾只是把笑點替換成恐懼點，對他來說堆疊情境已經是駕輕就熟的工作了吧，尤其是複製人一家出場的場景，透過逐漸逼近、詭異無聲的黑影慢慢襲來，最後從黑暗中現身、露出與主角一模一樣的面貌時，那種緊張情緒把握得恰到好處。

但喬登皮爾並沒有純粹把這部片搞得只有恐怖，他還適時加入了一些對於恐怖片老哏的吐槽，這讓整個故事顯得更有趣，那些人們時常吐槽恐怖片不合邏輯的點，從老是慢一拍進入狀況的男主角口中脫口而出時，不禁令人瞬間爆笑。

三、喬登皮爾的現代寓言

看完電影的觀眾，相信一走出來一定會有兩個最大的疑惑：這部電影想表達的是什麼？耶利米書第11章第11節又有什麼意義？前面已經解釋過耶利米書的概念了，而現在就來說說這部電影的宗旨到底是什麼。

你可以在網路上看到很多種解釋：社會底層對上層的復仇、紅衣代表經濟崩潰引發共產反撲、過度隱藏人性黑暗面終將遭到反嗜...等等，甚至還有更多可以套用到這個故事上的說法。然而我個人認為，這都不是導演想要表達的單一論述，或者說，導演的目的就是為了讓觀眾自己去發想出一個「觀點」。

當然，許多人首先會注意到的是，這個故事之中有很多Bug，例如複製人明明可以自己走出地道，為何說他們沒有自主意識、還要模仿本體？或者是那麼多年來為什麼只有女主角的複製人意外走出地道？人們可以問出100個為什麼，但這些問題都不是重點，因為寓言本身的故事情節就是無法用常人邏輯去較真的，否則閱讀伊索寓言時，你得出的結論不會是什麼人生雞湯，而是為什麼螞蟻和蚱蜢可以溝通、龜兔幹嘛要賽跑。

但是做為一則現代寓言，喬登皮爾的表現手法是把雙面刃，一來放入了許多象徵性的物件，二來故事模稜兩可的寓意，都削弱了觀眾在看完電影時所感受到的後勁。不過如此犧牲之下換來的，則是啟發觀眾自主思考、得出各種可能是喬登皮爾自己也沒想過的解釋方法。

後記：

在一片小說漫畫改編電影的浪潮之中，能夠看到這樣充滿啟發與創意的原創電影，事實上也是能為好萊塢重新注入一股活血。喬登皮爾在其中下的心血想必也是大家都看得見的。除此之外，從《逃出絕命鎮》到《我們》，其實都有個共同的主題，那就是「靈魂」，或許未來我們能看到喬登皮爾漸漸促成自己的「靈魂」電影宇宙也說不定。