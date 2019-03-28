林俊傑不知洋蔥會流淚！被「雙胞胎假流程」惡整..笑到跪地

記者盧薇淩／台北報導

林俊傑27日舉行生日音樂會，在網路上直播，上線後總計飆至近400萬觀眾在線觀看，累積觀看人數逼近3000萬。當JJ出現，一度將網路造成癱瘓，網友們刷屏洗版到幾乎看不見直播畫面，這也是每次JJ直播時會出現的特殊風景。而當天也找來了Selina擔任嘉賓，準備了親自下廚的無肉料理及壽桃。

▲林俊傑舉行生日音樂會。（圖／JFJ Production）

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林俊傑公司同事和朋友們早在許久前就開始密謀要給JJ一個驚喜，活動前對稿弄了一份「直播假流程」給他，並串通了同事和他的雙胞胎整壽星JJ，讓JJ完全搞不清楚狀況之外，笑自己明明幾年前已經被同一對雙胞胎嚇過了，沒想到再來一次還是被嚇到，失控到跪在地上狂笑。

▲林俊傑生日會，Selina準備無肉料理站台。（圖／JFJ Production）

平常喜歡下廚的Selina為壽星準備了一顆會生小壽桃的巨無霸壽桃媽媽，祝他「福如東海、壽比南山」。為響應「327無肉日」，Selina親自下廚帶來美味、健康、低熱量的無肉料理，製作過程中看見JJ平時不為人知又懵懂 的一面，發現原來JJ沒有切過洋蔥，不知道切洋蔥會流淚。

▲Selina送上大壽桃給林俊傑。（圖／JFJ Production）

一邊做壽司的同時，一邊和線上網友教學健康的飲食和食物小常識，Selina和JJ一起下廚，碰撞出許多有趣的想法和創意，JJ開心可以將生日這一晚的喜悅一起分享並和大家度過，也感性分享，自己一路走來的點點滴滴，再次感謝有這麼多人一直陪伴在他身邊，讓他覺得一直都很幸福。