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林千又求婚鑽戒「驚人7位數價格」曝光！滿意喊：女人一定要戴鑽石

記者劉宛欣、葉文正／綜合報導

女星林千又近日曬出無名指被鑽戒套牢照片，20日向《ETtoday星光雲》證實已經答應男友求婚，未婚夫Jeon是史丹佛博士，她陸續在社群釋出求婚照片，21日更是曝光了鑽戒的驚人價格，竟然要價7位數，除了鑽戒以外的一身行頭更是不容忽視。

▲林千又鑽戒要價230萬。（圖／翻攝自林千又IG）

▲林千又鑽戒要價230萬。（圖／翻攝自林千又IG）

▲林千又被未婚夫套牢。（圖／翻攝自林千又IG）

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林千又21日在Instagram限時動態一連曬出一系列的求婚後續，她幸福地說「跟大家說，美國境內可以帶花坐飛機，一路上好多人祝福我們」，相當滿意未婚夫送的鑽戒，也讓她懊悔自己沒有事先做好美甲，直呼「女人一定要戴鑽石，越戴越好命，鑽等於賺」，並且透露手上的求婚戒要價230萬。除了鑽戒以外的手鍊、項鍊等行頭加起來總共要嫁63萬多。

▲林千又鑽戒要價230萬。（圖／翻攝自林千又IG）

▲林千又鑽戒要價230萬。（圖／翻攝自林千又IG）

▲林千又鑽戒要價230萬。（圖／翻攝自林千又IG）

林千又先前接受《ETtoday星光雲》訪問時吐露了被求婚後的心情，表示：「婚禮應該會辦在南法，其實我們在今年就曾一起到法國巴黎暢遊，我好感動，終於有人要了，他是透過在美國的親妹妹認識的，我也沒想到，最後竟然是外銷美國。」由於另一半比較低調，所以目前還不會讓未婚夫Jeon露臉。

據了解，Jeon是亞裔美國人，林千又坦承喜歡他很多面向：「他很正能量，治癒了我的憂鬱症跟睡眠障礙，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的。」有別於前男友的控制慾，讓她感到活得開心。至於嫁給Jeon後，是否定居美國？她則透露事業還是以台灣為主，會先兩邊跑。

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