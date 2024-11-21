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樂天女孩自費赴日挺12強！　嘎琳登「東京巨蛋看板」意外成焦點

記者孟育民／台北報導

世界12強棒球賽進入複賽，中華隊成功挺進東京巨蛋，掀起球迷熱潮。「樂天女孩」嘎琳結束在台北大巨蛋的應援後，馬上與樂天團長Rina、若潼自費飛往東京，繼續為中華隊加油。她興奮地說：「雖然比平常貴很多，但就是想幫中華隊加油！」來回機票花了約兩萬四千元，嘎琳笑說：「一確定前進東京，我就立刻買機票，感覺還是相對便宜些。」

▲▼嘎琳在大巨蛋上應援。（圖／嘎琳提供）

▲嘎琳自費飛東京巨蛋為中華隊加油。（圖／嘎琳提供）

中華隊20日整裝出發前往東京，桃猿男兒陳晨威、林立、莊昕諺等人一改球衣形象，穿上筆挺黑西裝，現身機場如時裝走秀般吸睛無數。嘎琳則特地與Rina選擇入住東京巨蛋附近酒店，期待近距離見證中華隊的國際賽表現。她難掩激動地表示：「第一次應援國際賽，真的超緊張又興奮！中華隊一定會打出很好的成績，我們一起前進東京！」

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▲▼嘎琳在大巨蛋上應援。（圖／嘎琳提供）

▲嘎琳美美出發東京。（圖／嘎琳提供）

剛剛完成十二強台北大巨蛋的密集應援工作，「樂天女孩」嘎琳總算能喘口氣，她笑著說：「19日休息了一天，20日就飛來東京，昨天終於睡得很好！」抵達東京後，滿眼日本美食的她已經規劃好了行程，「昨天吃了拉麵，日本美食很多，特別想要吃日本和牛！」

中華隊今天21日首場在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，嘎琳穿著藍色球衣搭配「Chinese Taipei」法批，完美呼應中華隊配色。她分享這次台下應援的特別感受：「之前在大巨蛋是站在台上工作，主要是帶動氣氛；但這次是台下應援，可以專心看球，和球迷一起在外野加油，真的很感動，感受到團結一心的熱血！」

▲▼嘎琳在大巨蛋上應援。（圖／嘎琳提供）

▲嘎琳、Rina。（圖／嘎琳提供）

比賽前的國旗歌更是讓她激動不已，「那一刻真的是滿滿的感動！」令人驚喜的是，「樂天女孩」嘎琳和Rina居然被拍到登上東京巨蛋的看板，瞬間成為球迷焦點，大家紛紛拍照留念，直呼：「真的有在大巨蛋的感覺！」

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嘎琳, 樂天女孩, 12強, 東京巨蛋, 棒球, 中華隊

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