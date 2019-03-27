甄子丹妻怨「晚宴遭歧視」憤離場！　知情人士爆內幕：嫌位子不夠好

娛樂中心／綜合報導

武打明星甄子丹與名模妻子汪詩詩結婚16年，平日夫妻亮相皆是大秀恩愛，十分幸福。近日2人帶女兒參加慈善晚宴時，卻意外爆出主辦方態度不佳，感到被歧視的一家人最終憤怒離場。但27日有知情人士出面爆料，指甄子丹一家人離席的主要原因，其實另有隱情。

▲甄子丹和汪詩詩夫妻感情好。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）

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甄子丹在25日帶妻子、女兒參加於香港尖沙嘴舉辦的慈善晚宴，卻爆出因主辦單位安排不當、態度不佳，令一家人提早離場。妻子汪詩詩事後更在IG發文，認為自己遭到歧視，甚至寫下「中國人不是東亞病夫」，來表達對此事的憤怒與不滿。

但27日卻有在場人士向香港《蘋果日報》爆料，指甄子丹一家人是因為入場時沒有得到「星級」待遇，汪詩詩也對主辦單位的惡劣態度十分不滿，加上入場後又發現位置不夠好，於是提早離場表達抗議。

▲汪詩詩在慈善晚宴後，透過IG發文表達不滿。（圖／翻攝自IG／汪詩詩）

而香港《蘋果日報》隨後也訪問了活動負責人鄭詩韻，她表示該慈善晚會是由國際知名製作單位Andy Boose負責，當天看到汪詩詩要離開，她也詢問了在場的何超瓊，才知道是甄子丹一家認為座位安排不理想。雖然何超瓊當下表示，願意以自己位在舞台中央的位置交換，但汪詩詩只禮貌地透過微信感謝她的好意，並說「大姊，你好客氣，不過不用啦，因為我對於今日的安排不高興」，最後仍選擇離開。

鄭詩韻坦言座位是大會處理，如果是自己來安排應該會更理想，至於主辦方態度是否對華人不夠尊重，她也認為雙方合作時間夠長，應該不至於會這樣，認為應該是國外團隊溝通不足、對本地嘉賓不夠熟悉，之後會再向主辦單位反映。而針對爆料，汪詩詩不願多做回應，只說自己已對此事發表過感受和意見，其他的細節不予評論。