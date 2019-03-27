張韶涵幕後影片曝光！　「我們中國人，該為中國原創驕傲」

記者李湘文／綜合報導

歐陽娜娜日前發聲表明「我是中國人」、「我為我身為中國人驕傲」，引起外界熱烈討論，使得其他藝人的立場也受到關注。歌手張韶涵日前在微博分享vlog，記錄私下工作的模樣，在跟其他人討論拍攝內容時，不斷強調「我們中國人」，幾句話也引起網友關注。

▲張韶涵說出「我們中國人」的影片引起關注。（圖／翻攝自微博／張韶涵）

影片中，張韶涵認真跟工作人員討論該如何拍攝，才能讓外國人感受到女強人形象，「我們要讓老外知道我們中國人厲害的地方在哪裡，我們能做到的是什麼。」她強調，要讓看的人也能有共鳴，「我們中國人，應該為我們的中國原創感到驕傲。」

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▲張韶涵強調「我們中國人，應該為我們的中國原創感到驕傲」。（圖／翻攝自微博／張韶涵）

事實上，張韶涵過去受訪就曾多次提及「身為一個中國人，我覺得很驕傲」，如今在微博公開工作vlog，獲得2萬多人轉發分享，許多大陸網友都讚「真的是一個榜樣」、「三觀超正」。不過，該影片尚未在臉書上傳，不少粉絲也表示擔心，提醒她如果要發的話「有些話比較敏感」、「先後製一下，怕會被黑」。

▲張韶涵曾多次表態「以身為中國人驕傲」。（圖／翻攝自微博／張韶涵）