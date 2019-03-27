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渣男勾引姊姊又愛上妹妹！　超虐泰劇「一個巴掌一個吻」撩炸少女心

記者陳芊秀／綜合報導

泰國近年翻拍韓劇《浪漫滿屋》、台劇《命中注定我愛你》和《犀利人妻》等，憑著強大的翻拍技術，在亞洲影視圈掀起泰劇熱潮。最近又有一部神劇《鐵石心腸》翻拍新版，找來25歲視帝Tor搭檔新人女星Ferny，男女主角的高顏值，加上超虐愛情，重現當年「一個巴掌一個吻」的激烈場面，讓全國少女心燃爆了！

※《鐵石心腸》在泰國、大陸都創下高收視

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特） 

《鐵石心腸》（又名：傷痕我心）在2007年播出時轟動一時，外銷到大陸電視頻道播出時，更創下高收視，男主角Bie（素格力威塞哥）因戲走紅全亞洲，多年來形象零負評，2018年主演泰版《命中注定我愛你》人氣再升級。《鐵石心腸》描述私生子慘遭欺凌逃亡，長大後成為富豪並改名「石拉（Sila）」，重返傷心地佈局報復，雖然深愛著青梅竹馬「明達（Minta）」，為了報仇卻勾引明達的姊姊，最後付出慘痛的代價，過程愛恨交織，又有宛若台灣八點檔的灑狗血劇情，吸引各年齡層觀眾關注。

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※新版最大看點：當年借位現在都真親

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特） 

▲舊版《鐵石心腸》吻戲全借位，新版升級嘴對嘴真親。（圖／翻攝自YouTube One 31）

相隔12年電視台翻拍《鐵石心腸2019》，男女主角找來Tor、Ferny扮演新版「石拉」和「明達」，再度上演私生子復仇大計。該劇最有名的虐戀情節，就是「一個巴掌一個吻」，他為了復仇假裝不相識，一見面就吵架，每次被女主角摔巴掌飆罵，就霸道強吻，成為觀眾印象最深刻的名場面，由於當年泰國影劇尺度保守，所有強吻皆是借位演出，如今電視台尺度大開，新版全面升級「真吻！」讓全國觀眾眼睛一亮！

※小屋初吻！吻到不能呼吸

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特） 

▲《鐵石心腸》第一次吻戲發生在小屋，男主角吻完還嫌「不甜。」（圖／翻攝自YouTube One 31）

新版男主角Tor現年25歲，2018年在《羽你同行》扮演自閉症哥哥，贏得泰國皇家戲劇獎視帝。他身高185公分，和女主角Ferny擁有25公分的超萌身高差，第5集首度上演「小屋初吻」，才被打一巴掌痛罵，卻把女方抱來強吻，一親就長達30秒，最後還抹唇嫌棄「一點都不甜美」，冷酷轉頭就走，虐中帶粉紅的畫面，造成泰國推特大洗版，影片在YouTube觀看次數突破百萬。

※打一次親一次！壁咚+泳池之吻

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特）

▲《鐵石心腸》男女主角身高差25公分，連壁咚都很激烈。（圖／翻攝自YouTube One 31）

延續舊版《鐵石心腸》打了就親的特色，新版第6集放送「泳池強吻」，明達來阻止石拉勾引姊姊，沒想到反被對方節節逼近，從屋內吵到屋外泳池，聽到言詞挑釁就狠打一巴掌，結果又被堵嘴強吻，氣憤再打又挨一記強吻，男主角說出經典台詞：「妳打一次！我就親一次！」又打又吻畫面激烈，還被網友形容「親到女主角頭都歪了！」兩人身高差還有壁咚推擠的場面，堪稱吸睛度破表。

▲▼《鐵石心腸》一個巴掌一個吻。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲泳池之吻還原經典對白「一個巴掌一個吻。」（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特）

▲女主角一打巴掌就會被狂親，重現一個巴掌一個吻的經典場面。（圖／翻攝自YouTube One 31）

※更衣室強吻！虐到撕心仍不放手

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特）

▲場景換到更衣室，男女主角一言不合又親了。（圖／翻攝自YouTube One 31）

《鐵石心腸》第3場吻戲場景換在健身房，明達為了揭發石拉的復仇身分，悄悄潛入男子更衣室，想偷拍又反被抓包，一言不合又是強吻，看的網友大呼激烈！男主角強忍愛意狠心瞞到底，加上女主角姊姊心存嫉妒，女主角被虐到心碎落淚。

※老劇改編裝新哏！恨中帶愛虐到觀眾瘋狂

泰國改編經典老劇時，除了保留重要情節、台詞，人物設定會微調，改良舊版劇情的缺點，新版讓復仇增加人性掙扎，更能引起共鳴，給觀眾既熟悉又新鮮的印象。新版男主角Tor身材高挑，自帶霸道憤世的氣場，女主角Ferny外型甜美，比舊版形象溫柔無辜、惹人心疼，兩人首度搭檔演情侶，就大談虐戀，每場爭吵對峙，同時帶著肢體踫觸的曖昧，飆淚演技展現實力，再加上失控強吻，讓觀眾少女心噴發，網友瘋狂截下吻戲畫面，並在女主角身上加字幕「我」，成為每集追劇常態。

▲▼《鐵石心腸》一個巴掌一個吻。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲《鐵石心腸》男女主角一見面就吵，又有肢體碰觸的曖昧互動。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲▼《鐵石心腸》一個巴掌一個吻。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲明明是青梅竹馬又無法相認，男主角強勢關心又被打。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲▼《鐵石心腸》一個巴掌一個吻。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲《鐵石心腸》男主角又邪又撩，電翻女性觀眾。（圖／翻攝自YouTube／One 31）

▲▼泰劇《鐵石心腸》。（圖／翻攝自推特）

▲《鐵石心腸》男女主角曖昧對戲多，追劇觀眾都把女主角P上「我」字。（圖／翻攝自推特截圖）

舊版《鐵石心腸》的吻戲、床戲儘管全是借位，仍然深具虐戀色彩，未來新版翻拍全面升級「真吻」，激情指數被高度期待，更少不了摔巴掌、灑狗血的劇情，男主角復仇帶著因果報應的宿命，也是泰劇一貫特色，目前新版正在熱播，更一舉擊中愛看虐戀題材的追劇迷，成為近期詢問度最高的電視劇。

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