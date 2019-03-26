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戲裡嚴肅戲外搞笑　資深男星「可憐臉」讓黃嘉千「很好哭」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲黃嘉千和小戽斗私底下相當搞笑。（攝影／吳杰澄、張凱喨）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

溫情動人國片《老大人》深入當代社會的長照安養議題，刻劃一個家庭、三代間的親情故事，是國片鮮少觸及的老年人題材，由《麻醉風暴2》導演洪伯豪執導，卡司集結了台灣資深演員小戽斗、喜翔、黃嘉千同台飆戲。資深戲骨小戽斗和實力派女星黃嘉千演出父女檔，以細膩演技詮釋父女間的矛盾情感，演出真摯更讓黃嘉千一舉入圍去年金馬獎最佳女配角，電影中雖然氣氛緊繃而嚴肅，但黃嘉千和小戽斗其實私下相當活潑搞笑，就連他們在接受《星光好選喆》專訪時，自然而然「鬥嘴」的互動太有趣，也逗得主持人簡立喆笑開懷。

《老大人》故事描述獨居於平溪的八旬老翁金茂，某天因病住院了，而一對兒女在照顧責任分擔上卻爭吵不休，他最後不得不住進安養院，覺得自己被拋棄而情緒低落，就連孫子凱凱捎來結婚喜訊，也絲毫沒有消弭他的抑鬱。片中鮮明的角色形象，以及貼近生活的寫實劇情萬分催淚，不過小戽斗與黃嘉千在現實生活中，個性卻相當活潑又搞笑，對於如何詮釋與自己個性南轅北轍的角色，小戽斗開玩笑說：「我們兩個人，就一個三八，一個空ㄟ（傻子）。」他更補充自己從影幾十年，其實各種角色都演過了：「我從年輕時拍台語片，大家就說我是喜劇演員，其實錯了！我演戲不管什麼文戲武戲都有演過。」

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▲▼《老大人》小戽斗。（圖／威視提供）

▲▼《老大人》戲裡嚴肅演出，戲外黃嘉千和小戽斗其實都很活潑開朗。（圖／電影劇照＆記者季相儒攝）

▲▼黃嘉千《老大人》平面茶敘,小戽斗,黃嘉千。（圖／記者季相儒攝）

小戽斗也稱讚黃嘉千是李國修的高徒，會主持、會唱歌，還很會演戲，平常整天也都開開心心的，「我們父女倆，瘋瘋癲癲的，所以這組合真是讚！」，更說如果能當評審給分一定給100分，讓黃嘉千趕緊謙虛表示都是跟戽斗哥學習的，也打趣說戽斗哥平時很風趣，在片場上都常常聽他講笑話。

黃嘉千在片中有幾場落淚的戲，還有一場讓她印象深刻的爆哭情緒戲，對於要怎樣進入情緒中，她表示其實文本已經非常足夠，不需要有其他的情緒記憶來幫助，但是在拍那場爆哭戲時，小戽斗及喜翔等前輩也都在現場，所以她給自己壓力很大，不過導演給自己很大空間，喜翔也幫忙她，最後拍了大概三四次就順利完成。

近年來常演出舞台劇的她也表示，因為舞台劇的情緒是從頭到尾情緒都很連貫，但電視劇或是電影的演員們，因為鏡位關係要分次拍攝，情緒是不連貫的，她說：「他們已經到了一個，情緒說到就到的境界，知道自己在哭什麼，我覺得他們都非常的專業。」

▼小戽斗和黃嘉千連拍短片預告都要鬥嘴鼓。（攝影／吳杰澄、張凱喨）

在片場黃嘉千會和小戽斗在上戲前常常鬥嘴搞笑，但對戲時黃嘉千卻不會因此出戲，小戽斗就爆料，原因是黃嘉千罵他臉「很好哭」，是「可憐臉」，黃嘉千則笑著解釋：「是因為他很有爸爸的樣子，我覺得那是形象上面，對於父親情感的投射。」，接著更感謝戽斗大哥在拍戲時，常以爸爸的身分在和自己聊天，對於她演出幫助相當大。

《老大人》中提起老人長照議題，讓黃嘉千回想起高中時期曾經探望過外公，當時外公已經老人癡呆，行動不便甚至後期不能言語，只能待在家裡由二阿姨照顧著，幫忙按摩餵飯，當時在面對時她其實有點害怕，覺得要照顧這樣一位老人，你要面對多少難以想像的狀況，甚至到面對自己媽媽，帶去看醫生或幫忙換衣服，因為過去沒有心理準備，會覺得是很奇妙的事。

小戽斗聽完則認為是，台灣對「身體健康」的教育還不夠，政府應該好好宣導這塊，恰巧電影裡也有提及到，希望在這個高齡化社會中，讓大家去正視並且多理解老人家生病後的心態問題，未來才能有長照長輩的心理準備，黃嘉千則說鼓勵大家來看《老大人》，可以好好思考父母與未來的人生，因為這是每個人都必須面對的人生課題。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定星期天晚間八點首播的《星光好選喆》。

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老大人, 黃嘉千, 星光好選喆, 小戽斗

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