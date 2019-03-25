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同志酒吧驚見0偽裝「神級天后X2」　喝茫玩瘋⋯嗨到直接騎上去！

記者蕭采薇／綜合報導

週五晚上是不少人放鬆一週壓力，和三五好友聚會狂歡的日子，對天后們也不例外。久未發表新作的英國歌姬愛黛兒（Adele）和美國奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），上週五在紐約的一家同志酒吧相見，兩人相當融入現場氣氛，毫無遮掩地玩得非常開心。

▲▼英國歌姬愛黛兒（Adele）和美國奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）一起泡酒吧。（圖／CFP）

▲愛黛兒和珍妮佛勞倫斯一起現身酒吧。（圖／CFP）

兩人雖然分別是歌壇和影壇的天后，但玩樂起來也是毫無包袱。上週五兩人現身在紐約的同志酒吧，由於並沒有喬裝或是遮掩，果然在現場造成了轟動。主持人認出了她們，特別對著愛黛兒說：「妳的工作是什麼？」她也搞笑回應：「我是在家帶小孩的家庭主婦。」

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▲▼英國歌姬愛黛兒（Adele）和美國奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）一起泡酒吧。（圖／CFP）

▲愛黛兒和珍妮佛勞倫斯一起現身酒吧。（圖／CFP）

愛黛兒甚至和現場的民眾一起玩起搶酒遊戲，卻因為手腳太慢慘敗，讓珍妮佛勞倫斯氣得騎到她身上說：「妳怎麼可以輸！」主持人也幫腔：「珍妮佛啊，這不是《飢餓遊戲》好嗎？」愛黛兒則對剛訂婚不久的珍妮佛勞倫斯嗆聲：「妳根本就不該來這裡啊！」一來一往不僅看到天后們私下可愛隨性的一面，也見證兩人的好交情。

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愛黛兒, Adele, 珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence

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