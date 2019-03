同志酒吧驚見0偽裝「神級天后X2」　喝茫玩瘋⋯嗨到直接騎上去！

記者蕭采薇/綜合報導

週五晚上是不少人放鬆一週壓力,和三五好友聚會狂歡的日子,對天后們也不例外。久未發表新作的英國歌姬愛黛兒(Adele)和美國奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence),上週五在紐約的一家同志酒吧相見,兩人相當融入現場氣氛,毫無遮掩地玩得非常開心。

▲愛黛兒和珍妮佛勞倫斯一起現身酒吧。(圖/CFP)

兩人雖然分別是歌壇和影壇的天后,但玩樂起來也是毫無包袱。上週五兩人現身在紐約的同志酒吧,由於並沒有喬裝或是遮掩,果然在現場造成了轟動。主持人認出了她們,特別對著愛黛兒說:「妳的工作是什麼?」她也搞笑回應:「我是在家帶小孩的家庭主婦。」

愛黛兒甚至和現場的民眾一起玩起搶酒遊戲,卻因為手腳太慢慘敗,讓珍妮佛勞倫斯氣得騎到她身上說:「妳怎麼可以輸!」主持人也幫腔:「珍妮佛啊,這不是《飢餓遊戲》好嗎?」愛黛兒則對剛訂婚不久的珍妮佛勞倫斯嗆聲:「妳根本就不該來這裡啊!」一來一往不僅看到天后們私下可愛隨性的一面,也見證兩人的好交情。

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI