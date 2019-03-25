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蔡少芬曬慶生全家福！　6歲小女兒「尖下巴＋害羞甜笑」獲讚：像皇后

記者韓景樺／綜合報導

香港女星蔡少芬與老公張晉結婚11年，育有2個女兒，家庭生活美滿。平日工作忙碌的兩人，仍經常透過微博放閃秀恩愛，或分享和女兒間的可愛互動，25日蔡少芬也在微博分享為小女兒「包子」慶祝生日的照片，一家四口看來超幸福。

▲▼蔡少芬和張晉為女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲▼蔡少芬和張晉為女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲▼蔡少芬和張晉為女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

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▲蔡少芬和張晉為小女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

蔡少芬出道多時，2011年以《後宮甄嬛傳》中的「皇后」一角再攀演藝高峰，紅遍兩岸三地，她在戲裡雖扮演心狠手辣的皇后，但戲外卻是疼愛女兒的好媽媽。25日恰逢小女兒「包子」6歲生日，蔡少芬也在微博曬出一家人齊聚為小女兒辦慶生趴的照片，只見「包子」被爸媽和姊姊包圍獻吻，表情看來有些不好意思，尖尖的下巴配上甜甜的笑容，也被網友稱讚「小寶貝都已經長成美少女了」、「越長越像皇后」。

除了分享慶生全家福外，蔡少芬不忘感性PO文「6年前的今天，我們這個家出現了你，一個可愛活潑開朗聰明的小麻煩，讓我們有加加加倍的笑聲！感恩有你！我們的小包子生日快樂！」為女兒送上祝福。

而爸爸張晉看到後，也在下面親暱地叫女兒的名字，並回覆「這就六歲了？信兒你長慢點，爸爸捨不得」，還配上好幾個哭臉的表情符號，不難看出對女兒長大的喜悅中還夾雜著感傷。網友們見狀也紛紛笑說「老父親激動的流下了淚水」，甚至有人搞笑預測，若未來2個女兒出嫁，張晉應該會捨不得而「暴風流淚」。

▲▼蔡少芬和張晉為女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲▼蔡少芬發文後，張晉也在下方留言。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲蔡少芬25日PO文替女兒慶生。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

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