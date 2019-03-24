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海莉傻眼開嗆小賈粉絲！　腦補太多「真的超愚蠢」

記者李湘文／綜合報導

美國模特兒海莉（Hailey Bieber）在2018年跟小賈斯汀（Justin Bieber）結婚，雖然婚姻甜蜜，卻也飽受部分不理智粉絲的攻擊。她近日接受雜誌採訪，難得吐露被霸凌的心聲，直言有些粉絲腦補太多，「這真的超愚蠢，太愚蠢了。」

▲海莉回應被小賈粉絲霸凌。（圖／翻攝自海莉Instagram）

▲海莉跟小賈斯汀結婚後，飽受網路惡評霸凌。（圖／翻攝自海莉Instagram）

海莉接受《Cosmopolitan》採訪，坦承在變得有名的同時，也深刻感受到社群網站帶來的困擾。她指出，粉絲透過社群網站，對名人們產生佔有慾，當他們認為對方受到傷害時，甚至會覺得自己也受了傷，「他們認為自己很了解那些人，只因為那些人的生活是如此公開。而這就是發生在我身上的事，我覺得這是最讓我挫折的。」

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海莉直言，光是透過社群網站的貼文，並不能真正了解一個人，「我覺得很詭異的是，人們自己腦補發生了什麼事、或是他們覺得應該要發生什麼事，但在我看來這真的超愚蠢，太愚蠢了。」

▲海莉回應被小賈粉絲霸凌。（圖／翻攝自海莉Instagram）

▲海莉批評腦補太多的粉絲「很愚蠢」。（圖／翻攝自海莉Instagram）

結婚後飽受小賈斯汀粉絲攻擊，海莉如今找到一套應對模式，就是根本不要看留言，「還是會在意一些特定評論，但妳真的得訓練妳的大腦『OK，我為什麼要在乎？我根本不認識這些人，他們也不認識我，他們與我的人生和社交圈完全無關。』」此外，有時她覺得已經無法控制人們說什麼，就會乾脆刪除Instagram幾天，讓自己休息一下，這也能讓她覺得舒服一些。

▲海莉回應被小賈粉絲霸凌。（圖／翻攝自海莉Instagram）

▲海莉應對惡評的方式就是「不要看」。（圖／翻攝自海莉Instagram）

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海莉, 小賈斯汀, HaileyBieber, JustinBieber

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