YouTuber開口：你是我童年回憶！　張棟樑尷尬臉冒三條線

記者李欣容／綜合報導

張棟樑主演電視劇《一千個晚安》即將上檔，特別接受三組年輕YouTuber專訪，其中Cindy一看到他劈頭就說，「你是我童年的回憶。」讓張棟樑臉上三條線，開玩笑說不錄了！

▲▼張棟樑接受「黑羽」、「Yo Cindy」及「女子月月友」三組年輕YouTuber訪問。（圖／三立提供）

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張棟樑從馬來西亞趕回台灣接受「黑羽」、「Yo Cindy」及「女子月月友」三組年輕YouTuber專訪，Cindy看到張棟樑興奮喊，「你是我童年的回憶！」讓當年的「微笑王子」臉上出現三條線，還笑說不想錄了，Cindy趕快補說她人生至今唯一看完的偶像劇就是《微笑Pasta》。

▲張棟樑和粉絲聊拍戲時的酸甜苦辣。（圖／三立提供）

在快問快答的遊戲裡，Cindy劈頭就問張棟樑：「你以前常拍吻戲。」張棟樑笑說，「我哪有常拍，我都常拍床戲好嗎！」他還開玩笑說，這次拍《一千個晚安》唯一的親密接觸竟是跟陳博正，第一集就趴在他身上。

▲張棟樑佩服網紅將私生活跟大家分享，笑說自己還無法「門戶大開」。（圖／三立提供）

黑羽從小跟著大10歲哥哥追劇，因此對張棟樑不陌生，親眼見到本人還緊張到冒汗，張棟樑一度中斷錄影，拿衛生紙要幫他擦汗。而「女子月月友」是兩男兩女組成，設計張棟樑求婚情節，根本是圖利自己。

其中一位女團員跟張棟樑對戲演出，都快嚇哭了，原來是平常錄影都不會有人，但這次張棟樑出現，身邊工作人員大陣仗讓他們有些不知所措，張棟樑則幽默回說：「我反而習慣下面一堆人！」