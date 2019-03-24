許凱皓見面會擠百粉！下秒「蔡依林」端蛋糕現身..嚇傻眼了

記者盧薇淩／台北報導

2019年全新唱跳新人許凱皓推《戀習男友》寫真書與單曲，銷售超過2千本的好成績，24日舉行粉絲見面會，現場湧入上百粉絲，公開撩粉，壁咚、背後環抱等舉動樣樣來，惹得粉絲心花怒放。好友嘻小瓜也扮天后蔡依林送上生日蛋糕，驚喜之餘也哽咽感謝當時參與《偶像練習生》擔任歌唱導師的李榮浩，「沒有老師當時的鼓勵，就沒有今天勇敢可以開口唱歌，成為歌手的我。」

▲許凱皓粉絲見面會，嘻小瓜裝扮成蔡依林給驚喜。（圖／台灣角川）



許凱皓透露，在錄製《偶像練習生》前是不敢唱歌的，甚至與朋友去KTV唱歌，自己都是在旁邊吃東西的「分母」，但當時參與節目的第一天，就要練習唱跳主題曲，逼不得已第一天就要唱歌，讓他內心恐慌不已，「當時，我還是鼓起勇氣舉手唱給李榮浩老師聽，唱完後，老師對我說，你唱的很好，才讓我因此敢在節目上開口唱歌。」許凱皓說，這次能出單曲，最感謝的就是李榮浩給他能開口唱歌的勇氣。

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▲許凱皓感謝李榮浩鼓勵。（圖／台灣角川）

近日推新單曲《嘟嘟嘟》，因歌名諧音，被好友虧很愛「嘟」，打趣說他是「嘟嘟嘟男孩」，讓生性害羞的他，滿臉漲紅地感謝好友的創意打歌法。此次他的寫真書分享許多約會秘境，他臉紅推薦桃園八德落羽松，認為情侶牽手一起去很甜蜜，自己在感情上則屬於主動告白的一方，還自創撩妹話術，「我會先用送你一個枕頭的方式，把對方的頭埋在我的胸膛上，然後再問她，你知道我的心臟在哪邊嗎？讓她感受我為她的撲通心跳。」然後順利把對方追到手。

▲許凱皓見面會擠入上百位粉絲。（圖／台灣角川）