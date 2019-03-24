阿信牽線合作！他首唱找宇宙人當嘉賓　一見面喊小玉「很長」

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃奕儒（Ezu）去年7月推出首張同名專輯出道，23日於西門紅樓河岸留言舉辦「不孤單的飛人」首場個人售票演唱會，巧的是他與好友八三夭形成北高撞場，笑說3/23是好日子，日期半年前就預訂，而新歌《倒轉》原是他與阿璞、子閎合唱，這次缺席無法合體，他決定「自己來」，「很不巧跟八三夭撞期，變成我一個人唱三個人橋段，非常累要以一抵三，我做出不一樣編曲版本。」八三夭有送花到現場打氣。

▲黃奕儒西門開唱，宇宙人當嘉賓。（圖／相映國際）

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黃奕儒開場身穿灰色雅痞西裝帥氣登場演唱《十字路口》、《白日夢》炒熱氣氛，難免緊張心情，自嘲「所有飛人你們好！應該很少有歌手在第一首歌就忘詞了，怎麼會這樣子呢？準備好跟我飛行了嗎，你們不要忘詞唷」，接著深情演唱《失格》、《終於結束的起點》等情歌。

▲黃奕儒和宇宙人在阿信牽線下合作。（圖／相映國際）

高潮則是邀請「學長」宇宙人擔任嘉賓，雙方在阿信牽線下合作《現在就讓我飛》玩出火花，這次邀約對方更是一口答應，黃感激說：「這是我非常幸運的事情，他們非常有義氣，這次是兩首歌曲的組合，希望未來音樂上能有更多合作，一定會是很快樂、有搞頭的事。」也幽默表示，出道前在錄音室巧遇宇宙人，當時第一印象覺得小玉「很長！」補充說是身形很長、很認真在修理樂器，方Q也是頭髮「很長」，搞笑對話逗樂全場，接著唱台語歌曲《一桌菜》讓台下粉絲聽得陶醉。

▲黃奕儒第一印象看到小玉喊「很長」。（圖／相映國際）

唱到《你我》時，他說道：「一路走來才發現，無論在追求夢想、愛情也好，常思考在茫茫生命追求的意義是什麼，發專輯是不是算夢想的實踐，但我還是會繼續走下去，有可能在追求也同時失去一些東西，人最根本只是想要被記得吧。」圈內人緣佳，他透露五月天阿信先前傳授開唱心法，這次也私下傳訊息加油打氣、鼓勵好好表演，阿信更在限時動態發文「大河岸演唱會加油」、家家送花祝賀「私奔到月球了沒啦」、圈內星友李佳歡、黃豪平到場力挺觀看。至於唱完最想做什麼事，他自招是甜點控，慶功宴要好好吃甜食、大啖好料慰勞自己。

▲▼黃奕儒出道以來首場個唱。（圖／相映國際）