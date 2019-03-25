ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」

圖文／鏡週刊

人們在驚訝著韓國大明星們經營毒窟與販賣女性賺大錢之餘，其實更根深蒂固的是女性在韓國的弱勢地位。無論是戲劇中的角色兩極化發揮有限、不少女團舞蹈上的演出有時更近乎於獻身，只為投其所好而非表達自己。公然的集體物化，求取了娛樂業的近利，但會讓女性的悲劇不斷產生，並且暗示女性就是弱勢的本身。

如果說，韓國目前的審美觀之所以影響整個亞洲，是因為他們許多人的外貌失去了特色，而投效於同一種標準化的韓系美。這說法可能有些人不以為然 ，但實質上，他們對美的專制，如工廠規格，的確挾持了對美的自由想像，讓美成為不斷改造的強迫行為，而非是美的創造。尤其對於女性，美的工廠品管更是從身體管到心理，讓他們的女星只是在強化男性對女子的審美觀，連女生都以為非這樣不可。

韓國民間團體請願要求再次延長張紫妍案的調查期限。（東方IC）

女星的死諫　不及一線男星的荒唐惡行受矚目

這次勝利案件牽扯出來的毒品與性交易，樹大根深，因此也讓被掩蓋已久的張紫妍案（她以死來控訴性暴力）能在期限前終於浮出水面，由勝利與鄭俊英的群組裡出現的對話，對於能搞定司法與警政單位的囂張，難怪為國家顏面，驚動了韓國青瓦台。可見就算是出了人命，韓國官方看重的是這次動搖韓國形象的大牌明星牽扯出的犯罪組織，而非二線女明星以死的控訴。

以現今韓流的重要性，他們政府不得不處理給外界看，到底能辦到哪裡，能抓出多少勝利與他的Burning Sun夜店背後的政商勢力，光看勝利這次可以驚險逃過軍法，就不容對司法太樂觀，如同張紫妍被性剝削背後扯出大集團的兩位大佬與檢察官的包庇，仍延宕到今日無法處理。

請繼續往下閱讀...

對美的公然洗腦　女星的樣板化由韓流帶起

然而韓國這嚴密的父權結構，讓他們推出女藝人長久以來就不同於其他國家，除了裴斗娜、金高銀、IU等極少數個性女星外。韓國女星整體形象是一致化的面貌，數千張面孔殊途同歸的一致化且模糊，這也是他們國家演藝業的強項。無論是多少更美的人加入，每次抬腿、每寸肉的比例、每個女孩的制服、每一個遊走於走光邊緣的舞蹈動作，比機器人還精準，這是在日本這樣的紀律國家都做不到的。

韓國女星表面上既像一個女人，但更像一群體地公然崇拜同一種樣貌的女體，並以偶像的方式輸出。以曲風與實力來說，每團或許各有強項，但整體加總，甚至可以用鋪天蓋地來形容，女性的樣貌成打輸出的程度接近對美洗腦的程度。

這點南北韓殊途同歸，貌似民主的南韓，女性商品也是為了榮耀資本主義而接連如夾娃娃誕生。這跟為了榮耀領導以物化北韓女子，有著同樣群體臉譜化的問題。

實力派男團 BIGBANG 紅遍全亞洲，勝利（左三）經營各種副業生意越做越大，也涉入毒品與性交易。（東方IC）

少女團舞蹈接近意淫演出　長年遊走情色邊緣

每年出道的新人如過江之鯽，經紀公司為求快紅，因此大走情色邊緣的女團增多，韓國女團越來越A是近年的走向，包括女團4L、Stella的前成員也曾自白入行7年的辛酸，坦言當初因擔心違約而不敢違逆事務所，被迫大跳意淫舞，這一波波女團意淫演出，雖屢被韓國電視台禁播，但從外界眼光來看，讓女孩們的表演遊走情色邊緣已成為韓國演藝特色之一。

當然，你可以說他們男孩團體也這樣的規格化處理，甚至連瀏海都一致的長短，但韓國男團相較起來仍較有「獨特」的可能性，先是有BIGBANG打下男團實力派的江山（諷刺的是，勝利就是團員之一），其國際水準的舞蹈與音樂舞台，讓即使排韓的人都眼前一亮，是凌駕制度之上的霸氣團體，之後以推翻迂腐制度而另成國度的BTS，歌曲言之有物又不失流行，更讓人見識韓國男團可以走出自己的風格而不受制於的傳統SOP。

戲劇的女生形象兩極化　成敗都取決男人視角

然而女星卻是不同，從歌舞到戲劇，能發揮特色的女星不多，固然有《未生》《信號》《客》等成功韓劇，但韓片與韓劇仍以陽剛味為主，女生多半以屍體出現，不然就是刻意的男人婆警探，再不然就是《金秘書怎麼了》裡為霸道總裁誕生的完美比例女性，即便是專業女性如《名不虛傳》中的女醫生，多是為了成就男性的附屬位置，不見真實血肉。良心之作《赤月青日》《天空之城》則是直接描述當今女性為了迎合父權價值可以犧牲到什麼程度。

《金秘書怎麼了》中，朴敏英是為霸道總裁朴敘俊而誕生的完美比例女性。（愛奇藝台灣站提供）

近年唯一不同的是《我的大叔》中IU的角色，但因穿著破舊，而激起其他女性的厭女情緒。女性在韓劇與韓片裡，不是男人婆就是復仇者，不然就是感人的媽媽與老太太，抑或是公主型如宋慧喬的好運自帶角色。

只有金敏喜（《下女的誘惑》）、全度妍以物化來反物化，韓國連續劇基本上是催眠著女性如何成為勝利組，並一直以鏡頭強化男人視角的暗示，非勝即敗，女人價值取決於男性眼光的兩極化，在韓劇裡赤裸不過。

女性價值　數大是美　但數大更趨近於零

這樣的演藝圈風氣，女性扮演的是被馴化的角色，無論真實還是在舞台上，間接造就了女性的地位更加低落。從臉的自主到身體自主的失去，幾大經紀公司都在不斷製造被物化的標準，比有形形色色女星的好萊塢與日本等國更為專制，如果演出有如獻媚的風氣不改，韓國的張紫妍案例不會消失，只是激化著女性怕成為弱勢受害者，而只好物化自己的循環。韓國以女性死亡案件為題材的劇也不會消失，因為女性在現實中無疑是獻祭於這體制中的，數大或許便是美，但數大更趨近於零。


更多鏡週刊報導
【馬欣專欄】第91屆奧斯卡　好萊塢光芒弱化的開始？
【馬欣專欄】台劇復甦年　我們與成功商業劇的距離
【馬欣專欄】推翻過去走出未來　林憶蓮、蔡依林、艾怡良的新時代

推薦閱讀

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

勝利夜店爆富豪孫女涉毒！「專吃偶像」同團變表兄弟...身分起底

勝利夜店爆富豪孫女涉毒！「專吃偶像」同團變表兄弟...身分起底

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原作淚訴《學貓叫》背後故事　蕭敬騰：沒想到這麼溫暖
  2. 韓藝瑟新戲「直接給觀眾看綠幕」！圈內人才知的拍攝辛酸曝光
  3. 只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了
  4. 天后同學熬出頭發片！浪Live創作詩人張孟權全新創作單曲《詩人情懷》
  5. 修杰楷1句話曝「真實婚姻」！被賈靜雯《與惡距離》關鍵橋段嚇到
  6. 捲歐陽娜娜一中風波！　歐陽娣娣「做這件事」惹怒陸網友
  7. 歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」
  8. 是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」
  9. 阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭
  10. 柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366