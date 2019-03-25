是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」

圖文／鏡週刊

人們在驚訝著韓國大明星們經營毒窟與販賣女性賺大錢之餘，其實更根深蒂固的是女性在韓國的弱勢地位。無論是戲劇中的角色兩極化發揮有限、不少女團舞蹈上的演出有時更近乎於獻身，只為投其所好而非表達自己。公然的集體物化，求取了娛樂業的近利，但會讓女性的悲劇不斷產生，並且暗示女性就是弱勢的本身。

如果說，韓國目前的審美觀之所以影響整個亞洲，是因為他們許多人的外貌失去了特色，而投效於同一種標準化的韓系美。這說法可能有些人不以為然 ，但實質上，他們對美的專制，如工廠規格，的確挾持了對美的自由想像，讓美成為不斷改造的強迫行為，而非是美的創造。尤其對於女性，美的工廠品管更是從身體管到心理，讓他們的女星只是在強化男性對女子的審美觀，連女生都以為非這樣不可。

女星的死諫 不及一線男星的荒唐惡行受矚目

這次勝利案件牽扯出來的毒品與性交易，樹大根深，因此也讓被掩蓋已久的張紫妍案（她以死來控訴性暴力）能在期限前終於浮出水面，由勝利與鄭俊英的群組裡出現的對話，對於能搞定司法與警政單位的囂張，難怪為國家顏面，驚動了韓國青瓦台。可見就算是出了人命，韓國官方看重的是這次動搖韓國形象的大牌明星牽扯出的犯罪組織，而非二線女明星以死的控訴。

以現今韓流的重要性，他們政府不得不處理給外界看，到底能辦到哪裡，能抓出多少勝利與他的Burning Sun夜店背後的政商勢力，光看勝利這次可以驚險逃過軍法，就不容對司法太樂觀，如同張紫妍被性剝削背後扯出大集團的兩位大佬與檢察官的包庇，仍延宕到今日無法處理。

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對美的公然洗腦 女星的樣板化由韓流帶起

然而韓國這嚴密的父權結構，讓他們推出女藝人長久以來就不同於其他國家，除了裴斗娜、金高銀、IU等極少數個性女星外。韓國女星整體形象是一致化的面貌，數千張面孔殊途同歸的一致化且模糊，這也是他們國家演藝業的強項。無論是多少更美的人加入，每次抬腿、每寸肉的比例、每個女孩的制服、每一個遊走於走光邊緣的舞蹈動作，比機器人還精準，這是在日本這樣的紀律國家都做不到的。

韓國女星表面上既像一個女人，但更像一群體地公然崇拜同一種樣貌的女體，並以偶像的方式輸出。以曲風與實力來說，每團或許各有強項，但整體加總，甚至可以用鋪天蓋地來形容，女性的樣貌成打輸出的程度接近對美洗腦的程度。

這點南北韓殊途同歸，貌似民主的南韓，女性商品也是為了榮耀資本主義而接連如夾娃娃誕生。這跟為了榮耀領導以物化北韓女子，有著同樣群體臉譜化的問題。

少女團舞蹈接近意淫演出 長年遊走情色邊緣

每年出道的新人如過江之鯽，經紀公司為求快紅，因此大走情色邊緣的女團增多，韓國女團越來越A是近年的走向，包括女團4L、Stella的前成員也曾自白入行7年的辛酸，坦言當初因擔心違約而不敢違逆事務所，被迫大跳意淫舞，這一波波女團意淫演出，雖屢被韓國電視台禁播，但從外界眼光來看，讓女孩們的表演遊走情色邊緣已成為韓國演藝特色之一。

當然，你可以說他們男孩團體也這樣的規格化處理，甚至連瀏海都一致的長短，但韓國男團相較起來仍較有「獨特」的可能性，先是有BIGBANG打下男團實力派的江山（諷刺的是，勝利就是團員之一），其國際水準的舞蹈與音樂舞台，讓即使排韓的人都眼前一亮，是凌駕制度之上的霸氣團體，之後以推翻迂腐制度而另成國度的BTS，歌曲言之有物又不失流行，更讓人見識韓國男團可以走出自己的風格而不受制於的傳統SOP。

戲劇的女生形象兩極化 成敗都取決男人視角

然而女星卻是不同，從歌舞到戲劇，能發揮特色的女星不多，固然有《未生》《信號》《客》等成功韓劇，但韓片與韓劇仍以陽剛味為主，女生多半以屍體出現，不然就是刻意的男人婆警探，再不然就是《金秘書怎麼了》裡為霸道總裁誕生的完美比例女性，即便是專業女性如《名不虛傳》中的女醫生，多是為了成就男性的附屬位置，不見真實血肉。良心之作《赤月青日》《天空之城》則是直接描述當今女性為了迎合父權價值可以犧牲到什麼程度。

近年唯一不同的是《我的大叔》中IU的角色，但因穿著破舊，而激起其他女性的厭女情緒。女性在韓劇與韓片裡，不是男人婆就是復仇者，不然就是感人的媽媽與老太太，抑或是公主型如宋慧喬的好運自帶角色。

只有金敏喜（《下女的誘惑》）、全度妍以物化來反物化，韓國連續劇基本上是催眠著女性如何成為勝利組，並一直以鏡頭強化男人視角的暗示，非勝即敗，女人價值取決於男性眼光的兩極化，在韓劇裡赤裸不過。

女性價值 數大是美 但數大更趨近於零

這樣的演藝圈風氣，女性扮演的是被馴化的角色，無論真實還是在舞台上，間接造就了女性的地位更加低落。從臉的自主到身體自主的失去，幾大經紀公司都在不斷製造被物化的標準，比有形形色色女星的好萊塢與日本等國更為專制，如果演出有如獻媚的風氣不改，韓國的張紫妍案例不會消失，只是激化著女性怕成為弱勢受害者，而只好物化自己的循環。韓國以女性死亡案件為題材的劇也不會消失，因為女性在現實中無疑是獻祭於這體制中的，數大或許便是美，但數大更趨近於零。



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