漫畫家織織IG爆料「前任多重上癮」　認了怕被報復：記得幫我上香

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手，平時她會把過往的感情生活畫進漫畫中，最近更在IG貼文底下回覆部分網友的留言，除了坦言擔心被前任報復之外，同時也透露對方對很多東西都有上癮的狀況。內容曝光後，引發熱議。

▲織織、賴賴2023年分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

透過織織最新貼文底下的留言可見到，有網友感謝她勇敢揭露前任惡行，並問她是否擔心會遭到報復。為此，織織坦言自己其實蠻怕的，並表示除了皮膚炎，她目前身體、精神狀態健康，同時也自嘲如果真的發生什麼事，記得幫她上香。對於有網友看待前任「自私且只在乎慾望」的評價，織織沒有否認，反而表示：「對，當時的他跟我，都不懂愛。」



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▲▼織織回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

面對其他網友追問：「為什麼你有辦法這樣忍耐，跟他過了10年的交往？」為此，織織簡短回應：「太年輕。」此外，有網友指出前任可能有「性上癮傾向」的情形，認為對方可能藉此排解情緒問題。為此，織織冷靜分析，直言對方「對很多東西有上癮狀況」，認為這種行為背後其實是「有想要逃避的問題。」

▲▼織織回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

事實上，織織先前曾回覆過一篇名為「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的貼文，當時她回應：「跟我男友打砲還裝傻。」甚至自爆自己交往16年之後人財兩失，表示舊愛整天像在演瓊瑤，讓她都懷疑是否有攝影機在頭上，如今又透過IG回覆網友留言，再度掀起討論。