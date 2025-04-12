王思佳昔「遭何妤玟勸別再凸槌」　片段被挖真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近受到外界討論，8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，又傳出曾擔任司機及保鑣，流言蜚語不斷，她事後發聲訴說無奈，表示從沒稱自己嫁入豪門，內容曝光後引發熱議，就連日前上節目《小姐不熙娣》被女星何妤玟勸說的片段，如今也遭網友翻出來討論。

▲何妤玟勸王思佳別再有凸槌的事。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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節目中，在場藝人們互相評論王思佳該退休的原因，其中身為前輩的女星何妤玟就語重心長表示：「我覺得退休還是會有一個年齡，她是現場最年輕的，我覺得她年齡是個優勢，她的確能做的事情很多。」並提醒對方只要避免做出凸槌的行為，就能在演藝圈走得更長久，「不要有些凸槌的事情就好了。」

▲藝人互評王思佳該退休的原因。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

何妤玟進一步指出，「因為有時候一凸槌，不管妳什麼年紀，都會突然隱退，控制好妳自己，就可以長長久久。」面對前輩的點評，王思佳直言：「我被一個很容易爆的人說我要控制自己，好像有點奇怪？」不過最後她也不忘感謝對方的建議，「謝謝姐姐這個明燈啦！」讓何妤玟聽完後忍不住笑說：「我比妳老幾歲，出的事當然也多幾樣啊！」