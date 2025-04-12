ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

兒子發燒！馮紹峰、趙麗穎醫院「零交集」交接　全程避嫌不同框

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸演員馮紹峰與趙麗穎因合作古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》擦出愛火，2018年宣布結婚並育有一子「想想」，然而三年後突如其來地官宣離婚。雖然兩人感情走向句點，但始終維持友好互動。近日，馮紹峰被拍到獨自帶著兒子就醫，之後再將孩子交給趕來的趙麗穎，兩人零互動的過程再次引發外界討論。

▲馮紹峰帶兒子到醫院就醫，結束由趙麗穎帶走。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰與趙麗穎婚姻維持3年便告終。（圖／翻攝自微博）

當天馮紹峰身穿全黑裝扮、頭戴帽子與口罩，低調現身上海兒童醫院，陪伴感冒發燒的兒子看診。沒多久，趙麗穎也匆匆抵達，兩人雖未同框互動，卻分工合作完成掛號、排隊、抽血等就醫流程，展現成熟的親職配合。看診結束後，孩子由趙麗穎開車帶走，馮紹峰則安靜獨自離開，兩人並未多作交談，引來不少人解讀為避嫌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馮紹峰帶兒子到醫院就醫，結束由趙麗穎帶走。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰帶兒子到醫院就醫，結束由趙麗穎帶走。（圖／翻攝自微博）

▲馮紹峰帶兒子到醫院就醫，結束由趙麗穎帶走。（圖／翻攝自微博）

網友對此反應兩極，有人稱讚兩人是「離婚後仍能理性共育的典範」，也有人直言這樣的相處方式，復婚應該無望。事實上，兩人離婚後仍共同關愛孩子，據傳兒子監護權歸馮紹峰所有，但兩人輪流照顧，避免孩子因家庭變化受傷，也因此被譽為「演藝圈最佳離婚父母」。

不過，由於兩人私下互動甚少，加上各自仍保持單身，外界關於兩人是否可能復合的討論從未停歇。尤其去年七夕剛過，兩人不約而同曬出穿著禮服、戴著戒指的照片，引起了猜測，不過事後證實純屬巧合。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

張兆志認「還愛前妻許允樂」　曝35歲結紮…公開離婚內幕

推薦閱讀

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑

金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑

前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」　心寒又遇雙面友：繼續瘋

前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」　心寒又遇雙面友：繼續瘋

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！　唐綺陽：2大能量要出現

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

楊丞琳曝「爸媽是廣東人」：廣東話是我一部分！　赴港堅持全講粵語

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑

前妻遭30年友霸凌！張兆志「追查3年證據」　心寒又遇雙面友：繼續瘋

宥勝被罵到刪文了！「急砍復出聲明」剩下道歉文　老婆慈惠也悄撤照

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馮紹峰, 趙麗穎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 兒子發燒！馮紹峰、趙麗穎醫院「零交集」交接　全程避嫌不同框
  2. 吳心緹愛貓「誤食橡皮筋」深夜急送醫！　無助自責：不想失去牠們
  3. 《第一滴血》名導泰德柯契夫離世！心臟衰竭病逝墨西哥　享耆壽94歲
  4. 郭書瑤親歷強震嘆「原來消失是這感覺」！　人生無常曝唯一遺憾
  5. 見宥勝發退出文「將永不出現」　李怡貞吐了：造作！
  6. 好友李珠垠網路被炎上　邊荷律語塞「想帶她去逛街買衣服」
  7. 張家輝、劉俊謙降臨台北！　彭于晏驚喜獻聲被虧：原來有女朋友
  8. Toro罕見動怒！　遭私生飯「跟蹤回家還騷擾家人」唱片公司緊急回應
  9. 賴慧如婚禮在即「角膜破皮」眼睛布滿血絲！　無奈嘆：是職業傷害
  10. 方文琳「全素顏河堤跑步」洩59歲真實狀態！　曝堅持跑步十年原因

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366