兒子發燒！馮紹峰、趙麗穎醫院「零交集」交接　全程避嫌不同框

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸演員馮紹峰與趙麗穎因合作古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》擦出愛火，2018年宣布結婚並育有一子「想想」，然而三年後突如其來地官宣離婚。雖然兩人感情走向句點，但始終維持友好互動。近日，馮紹峰被拍到獨自帶著兒子就醫，之後再將孩子交給趕來的趙麗穎，兩人零互動的過程再次引發外界討論。

▲馮紹峰與趙麗穎婚姻維持3年便告終。（圖／翻攝自微博）

當天馮紹峰身穿全黑裝扮、頭戴帽子與口罩，低調現身上海兒童醫院，陪伴感冒發燒的兒子看診。沒多久，趙麗穎也匆匆抵達，兩人雖未同框互動，卻分工合作完成掛號、排隊、抽血等就醫流程，展現成熟的親職配合。看診結束後，孩子由趙麗穎開車帶走，馮紹峰則安靜獨自離開，兩人並未多作交談，引來不少人解讀為避嫌。

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▲馮紹峰帶兒子到醫院就醫，結束由趙麗穎帶走。（圖／翻攝自微博）

網友對此反應兩極，有人稱讚兩人是「離婚後仍能理性共育的典範」，也有人直言這樣的相處方式，復婚應該無望。事實上，兩人離婚後仍共同關愛孩子，據傳兒子監護權歸馮紹峰所有，但兩人輪流照顧，避免孩子因家庭變化受傷，也因此被譽為「演藝圈最佳離婚父母」。

不過，由於兩人私下互動甚少，加上各自仍保持單身，外界關於兩人是否可能復合的討論從未停歇。尤其去年七夕剛過，兩人不約而同曬出穿著禮服、戴著戒指的照片，引起了猜測，不過事後證實純屬巧合。

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