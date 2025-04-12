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楊千霈離婚後首露面！要求：身材要像詹懷雲　曝與「建材業陳傑憲」真實關係

記者蕭采薇／台北報導

電影《有病才會喜歡你》12日舉辦「全明星拍照見面會」，片中飾演女主角江齊媽媽的楊千霈首次現身電影宣傳，也是宣布離婚後第一次公開露面，對於恢單後的生活，她坦言有更多自己的時間，「也謝謝娘家都很支持我！」但再次澄清被傳是新歡的「建材業陳傑憲」真的只是朋友。

▲《有病才會喜歡你》舉辦「全明星拍照見面會」，左起宮能安、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白。（圖／紅杉娛樂提供）

▲楊千霈（左）也穿上學生制服，跟電影中的女兒江齊（右）宛如同班同學。（圖／紅杉娛樂提供）

楊千霈今年1月宣布已在去年（2024）結束8年婚姻，12日首次公開接受訪問，她坦言心態上沒有太大差別。不過難得客串，就演出高中生的媽，楊千霈笑說滿合理的，「可能我們從18歲就是couple（一對）。」只不過合作鮮肉黃冠智、詹懷雲，配成一對的卻是熟男帥哥馬志翔。

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▲《有病才會喜歡你》舉辦「全明星拍照見面會」，左起宮能安、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白。（圖／紅杉娛樂提供）

▲詹懷雲、江齊、黃冠智對著在《有病才會喜歡你》中的班導宮能安（左一）大喊「老宮我愛你」。（圖／紅杉娛樂提供）

楊千霈也表示，離婚後多了許多自己的時間，「謝謝娘家都很支持我，讓我可以學滑雪、和劇組演員聚聚、拍戲。」也坦言身邊好友很積極為她介紹新對象，楊千霈笑說：「我一直都不排斥啊，（條件）那肯定就是要像土豆（黃冠智）幽默風趣，身材要像詹懷雲健碩，另外就是個性要好，也要體諒我們演藝圈的一些生態。」

▲《有病才會喜歡你》舉辦「全明星拍照見面會」，左起宮能安、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》舉辦「全明星拍照見面會」，（左起）宮能安、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白。（圖／紅杉娛樂提供）

至於先前爆出的緋聞男友「建材業陳傑憲」小開Jeremy，她直言：「就真的只是朋友，只是剛好3月我生日，身邊很多好友都卯足全力幫我慶生，可能想說我恢單，大家都很關心我。唉......真的是正常交友，大家不要嚇到圈內人或是身邊朋友。」現階段，她更重視工作發展，「希望可以多刻畫在演員的身分，這次才會想客串，在工作的刺激之下，女人會有更有自信吧！」

▲《有病才會喜歡你》舉辦「全明星拍照見面會」，左起宮能安、黃冠智、林思宇、詹懷雲、江齊、楊千霈及百白。（圖／紅杉娛樂提供）

▲超有病CP詹懷雲（右）、江齊（左）出席《有病才會喜歡你》全明星拍照見面會。（圖／紅杉娛樂提供）

 

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有病才會喜歡你, 宮能安, 黃冠智, 林思宇, 詹懷雲, 江齊, 楊千霈, 百白

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