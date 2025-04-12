ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

記者黃翊婷／綜合報導

男星宥勝2023年遭控猥褻女助理被判刑，日前卻突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，甚至兩度發表聲明展現復出決心，引發大眾兩派意見論戰。曾與宥勝合作演出偶像劇《犀利人妻》的女星隋棠，昨日（11日）出席活動時被問及此事，罕見說出重話，直指宥勝及其配偶的發言都很不恰當，沒有站在受害者的角度，「不是一個普通的罪犯耶。」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠被問及宥勝復出拍片的事情，罕見說重話。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

近期關於捲入性犯罪的藝人疑似想力拚付出的話題，引起社會大眾兩派意見討論。男星宥勝2023年因遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，演藝事業全面停擺，但本月7日他突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，並表示是為了加入公益活動「世界地球日活動」；他的妻子也提到，「不談復出，只希望他還能做個有用的人。我們尊重他用他擅長的方式，傳遞給這世界更多愛與能量。感恩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送用▲▼宥勝重啟YT回歸拍片！性騷罰200萬再道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

▲宥勝重啟YouTube頻道，兩度發出聲明表達決心。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

而曾與宥勝合作演出偶像劇《犀利人妻》的女星隋棠，11日參加品牌活動時，被問到相關性犯罪議題，她直言，「目前我覺得沒有看到任何人有一個很誠心誠意的，對於受害者的道歉」；而關於宥勝決定復出的事情以及後續發言，她也罕見說出重話，「不管是他的發言或是另一半的發言，（都）完全不恰當，完全沒有站在受害者的角度」、「不是一個普通的罪犯耶，你造成別人的傷害是永久性的」。

除了宥勝之外，《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華，2022年9月被一名未成年網美指控猥褻，並被法院依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，得易科罰金，他的社群平台帳號停止更新將近3年，本月10日突然更新上傳一段歌曲，也被認為可能是想要復出，但社會大眾是否能接受，目前網友們看法兩極。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

張兆志認「還愛前妻許允樂」　曝35歲結紮…公開離婚內幕

推薦閱讀

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結

張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宥勝, 隋棠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 接棒周杰倫、張惠妹！　周興哲首度唱進日本：高光時刻
  2. 小孟老師／4月12日星座運勢　天蠍座發大財、獅子座中獎
  3. 5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影
  4. 全球動蕩...張學友嘆「看電視看到鬱悶」：不知能不能改變那些瘋子
  5. 宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯
  6. 愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！
  7. 張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結
  8. 周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框
  9. 香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起
  10. 樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366