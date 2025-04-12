宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

記者黃翊婷／綜合報導

男星宥勝2023年遭控猥褻女助理被判刑，日前卻突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，甚至兩度發表聲明展現復出決心，引發大眾兩派意見論戰。曾與宥勝合作演出偶像劇《犀利人妻》的女星隋棠，昨日（11日）出席活動時被問及此事，罕見說出重話，直指宥勝及其配偶的發言都很不恰當，沒有站在受害者的角度，「不是一個普通的罪犯耶。」

▲隋棠被問及宥勝復出拍片的事情，罕見說重話。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

近期關於捲入性犯罪的藝人疑似想力拚付出的話題，引起社會大眾兩派意見討論。男星宥勝2023年因遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，演藝事業全面停擺，但本月7日他突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，並表示是為了加入公益活動「世界地球日活動」；他的妻子也提到，「不談復出，只希望他還能做個有用的人。我們尊重他用他擅長的方式，傳遞給這世界更多愛與能量。感恩。」

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▲宥勝重啟YouTube頻道，兩度發出聲明表達決心。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

而曾與宥勝合作演出偶像劇《犀利人妻》的女星隋棠，11日參加品牌活動時，被問到相關性犯罪議題，她直言，「目前我覺得沒有看到任何人有一個很誠心誠意的，對於受害者的道歉」；而關於宥勝決定復出的事情以及後續發言，她也罕見說出重話，「不管是他的發言或是另一半的發言，（都）完全不恰當，完全沒有站在受害者的角度」、「不是一個普通的罪犯耶，你造成別人的傷害是永久性的」。

除了宥勝之外，《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華，2022年9月被一名未成年網美指控猥褻，並被法院依強制猥褻罪判6個月有期徒刑，得易科罰金，他的社群平台帳號停止更新將近3年，本月10日突然更新上傳一段歌曲，也被認為可能是想要復出，但社會大眾是否能接受，目前網友們看法兩極。

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