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歐陽妮妮擠奶自製「母乳咖啡」！　喝一口笑了：等下帶給娜娜喝

記者劉宛欣／綜合報導

藝人歐陽妮妮2024年與張書豪結婚，於跨年夜迎來兒子「睦睦」誕生。近日，歐陽妮妮飛往上海與妹妹歐陽娜娜相聚，期間她特別調製了一杯母乳與咖啡混合的拿鐵，還打算分享給妹妹，引發網友討論。歐陽妮妮在小紅書上分享了整個過程，似乎對自己這款「特調」感到滿意，笑稱「可以接受，多了一個味道」。

▲歐陽妮妮自製母乳咖啡。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

▲歐陽妮妮上海半日遊與妹妹娜娜相聚。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

歐陽妮妮在上海的半日遊中，擠出的母乳難以保存，丟掉又太過可惜，因而靈機一動，將多餘的母乳加入咖啡中，製作出獨特的「母乳拿鐵」。她在調製過程中露出壞笑，品嚐後給予「可以接受，多了一個味道」的評價。影片底下網友反應兩極，一些網友表示無法接受，另一部分網友則認為這沒什麼大不了，甚至有人透露「很好喝的，我也自己喝過」。

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▲歐陽妮妮自製母乳咖啡。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

▲歐陽妮妮自製母乳咖啡。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

▲歐陽妮妮自製母乳咖啡。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

▲歐陽妮妮自製母乳咖啡。（圖／翻攝自歐陽妮妮小紅書）

影片中，歐陽妮妮與歐陽娜娜一起逛了服飾店、吃美食，並沒有揭曉歐陽娜娜有沒有喝到母乳咖啡。網友紛紛留言表示「在外面存的奶我也是不捨得倒掉，要馬立刻給寶寶喝，要馬就是揹回去」、「太可愛了直接喝奶哈哈，當媽的才能懂」、「感覺會腥」、「堅持母乳太厲害了」、「如果給娜娜喝，真的會很搞笑」。

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