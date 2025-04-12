5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

記者張筱涵／綜合報導

近來媽媽帶年紀還很小的兒子上廁所的相關議題，在各大社群平台引起討論。伊萊媽11日在社群發文，以自身經歷為例，分享在兒子伊萊年僅5歲時，所聽見的可怕話語，至今仍留下心理陰影。她強調，並非主張開放男童進女廁，而是希望社會能提供更友善、安心的如廁環境給獨自帶小孩的家長。

▲▼伊萊媽常透過社群平台分享生活點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）



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伊萊媽表示，當年挺著孕肚帶著5歲的伊萊搭捷運，在象山站出口欲找廁所時，因無親子廁所，只好讓兒子獨自進入男廁，自己在門外守候。不久後聽見2名男子走出廁所並用猥褻言語「你有看到剛剛混血兒多帥嗎」、「好想再進去看看他的鳥是不是也很漂亮」評論兒子。

聽到這段對話，伊萊媽當場嚇壞，立刻撲向廁所大喊：「媽媽就在門口，有什麼事要大聲喊！」兩人見狀便離開。雖然伊萊當時並未察覺異狀，但她坦言內心極度恐懼，事後甚至避免再使用該捷運站出口。

▲伊萊媽2月也跟朋友講過一樣的事情，至今都是陰影。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）



這則貼文引來大批家長共鳴，有網友留言分享自己在郊區馬場發生的驚險經歷，6歲兒子進男廁後驚叫「媽媽」，她衝進去發現一名陌生黑人男子站在兒子廁所前，對方聲稱要打掃廁所，但反應閃爍、隨即逃跑，事後回想仍心有餘悸。也有家長指出：「親子廁所常常只有一間，而且佔用時間較長，根本不敷使用。」更有人建議政府應增設設施，保障照顧者與孩童的如廁安全。

針對是否該讓年幼男童進入女廁，伊萊媽坦言也曾遭批評，「因為哥從小就長得高大，常常會有人在女廁指責『這麼大了怎麼還進女廁』」，讓她難以抉擇。她表示理解單身女性對異性進入女廁的不安，但也希望社會能理解家長的處境：「我們也不願意造成別人的困擾，只是希望能有讓父母能安心上廁所的環境。」

這篇發文引發熱烈討論，許多家長紛紛表示同感，「真的，孩子還小不能時刻看著，對媽媽來說是何等的煎熬、害怕」、「真是會暴怒的對話」。也有網友感慨：「現在變態真的太多了！那些單身者以後當媽了，不知道有沒有辦法堅持自己的立場。」