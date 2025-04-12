ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影

記者張筱涵／綜合報導

近來媽媽帶年紀還很小的兒子上廁所的相關議題，在各大社群平台引起討論。伊萊媽11日在社群發文，以自身經歷為例，分享在兒子伊萊年僅5歲時，所聽見的可怕話語，至今仍留下心理陰影。她強調，並非主張開放男童進女廁，而是希望社會能提供更友善、安心的如廁環境給獨自帶小孩的家長。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

▲▼伊萊媽常透過社群平台分享生活點滴。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊萊媽表示，當年挺著孕肚帶著5歲的伊萊搭捷運，在象山站出口欲找廁所時，因無親子廁所，只好讓兒子獨自進入男廁，自己在門外守候。不久後聽見2名男子走出廁所並用猥褻言語「你有看到剛剛混血兒多帥嗎」、「好想再進去看看他的鳥是不是也很漂亮」評論兒子。

聽到這段對話，伊萊媽當場嚇壞，立刻撲向廁所大喊：「媽媽就在門口，有什麼事要大聲喊！」兩人見狀便離開。雖然伊萊當時並未察覺異狀，但她坦言內心極度恐懼，事後甚至避免再使用該捷運站出口。

▲▼伊萊媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

▲伊萊媽2月也跟朋友講過一樣的事情，至今都是陰影。（圖／翻攝自FACEBOOK／Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤 ）

這則貼文引來大批家長共鳴，有網友留言分享自己在郊區馬場發生的驚險經歷，6歲兒子進男廁後驚叫「媽媽」，她衝進去發現一名陌生黑人男子站在兒子廁所前，對方聲稱要打掃廁所，但反應閃爍、隨即逃跑，事後回想仍心有餘悸。也有家長指出：「親子廁所常常只有一間，而且佔用時間較長，根本不敷使用。」更有人建議政府應增設設施，保障照顧者與孩童的如廁安全。

針對是否該讓年幼男童進入女廁，伊萊媽坦言也曾遭批評，「因為哥從小就長得高大，常常會有人在女廁指責『這麼大了怎麼還進女廁』」，讓她難以抉擇。她表示理解單身女性對異性進入女廁的不安，但也希望社會能理解家長的處境：「我們也不願意造成別人的困擾，只是希望能有讓父母能安心上廁所的環境。」

這篇發文引發熱烈討論，許多家長紛紛表示同感，「真的，孩子還小不能時刻看著，對媽媽來說是何等的煎熬、害怕」、「真是會暴怒的對話」。也有網友感慨：「現在變態真的太多了！那些單身者以後當媽了，不知道有沒有辦法堅持自己的立場。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【叫牠躺好！】黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉向媽控訴

推薦閱讀

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結

張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯

周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

伊萊媽, 親子廁所

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 接棒周杰倫、張惠妹！　周興哲首度唱進日本：高光時刻
  2. 小孟老師／4月12日星座運勢　天蠍座發大財、獅子座中獎
  3. 5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」急護兒：至今留陰影
  4. 全球動蕩...張學友嘆「看電視看到鬱悶」：不知能不能改變那些瘋子
  5. 宥勝兩度發聲堅定復出　隋棠罕見說重話：不是普通的罪犯
  6. 愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！
  7. 張孝全演棒球教練太入戲！　練球玩具被兒子強搶：很有緣的連結
  8. 周杰倫罕曬「兒子清楚正臉照」　父子戴墨鏡帥氣同框
  9. 香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起
  10. 樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366