樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora平時會在社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，今（11）日她在IG大方曬出一系列浴缸比基尼辣照，畫面曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「噴鼻血」、「直接戀愛！」

▲▼Dora分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

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照片中，Dora身穿粉紅色的比基尼，大方秀出傲人上圍，比基尼的上身採綁脖設計搭配金屬小飾扣，呼應她左肩上的刺青，整體造型性感又不失個性。Dora坐在浴缸裡面，做出雙手交握的動作，除了微笑看向鏡頭之外，還露出招牌俏皮表情，對鏡頭眨眼微笑，模樣相當甜美可愛。

▲▼Dora比基尼照掀起網友暴動。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

一系列火辣照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖，同時也紛紛按讚表示「美」、「誇張」、「好漂亮」、「流鼻血」、「好辣的小公主」、「鼻血直接噴出來」、「超好看的比基尼」、「好正又好辣，噴鼻血」、「看到妳直接戀愛，這件好好看很適合妳穿。」

▲Dora是樂天女孩人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora擁有158公分的嬌小身材及混血兒的甜美外型，因此獲得「混血女神」的封號，舞蹈科班出身的她是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊隊長，並在去年轉戰樂天桃猿啦啦隊，成為樂天女孩一員，還參與實境節目《炸裂吧！女孩》擔任紫隊隊長，每每在社群發文分享生活，都會掀起不小討論。