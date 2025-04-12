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江宏傑認「一直有和福原愛見面」　曝新家女主人條件：接受我有小孩

記者蕭采薇／台北報導

江宏傑今年剛搬進透天新家，他和兩個小孩都有了自己的房間，12日出席活動時，被問到是否有為「未來的女主人」預留空間，江宏傑笑說：「如果真的有的話，分開睡也很怪吧！」不過他也鬆口，為了小孩，其實還是有與福原愛見面，甚至女方今年也有來台灣，「為了小孩努力吧，只要是對小孩身心發展好，我就不會覺得尷尬。」

▲▼江宏傑「OVO 京典衛浴」創立20週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲江宏傑出席衛浴品牌創立20週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

江宏傑12日出席衛浴品牌活動，廠商請他透露「理想型」，他笑說很注重顏值，不過這裡說的是衛浴設備，「人的話，看感覺啦！」不過江宏傑也坦言，目前還沒有遇到對象，但如果碰到適合的也不會拒絕，首要條件就是「要接受我有兩個小孩」。

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由於母親節也快到，江宏傑也坦言，其實一對兒女一直都有和福原愛視訊、見面，福原愛也會為了看小孩來台灣，江宏傑說：「小孩心態各方面很健康，最近一次見面也是今年的事。」他說，只要是為了孩子好，他不會覺得尷尬，孩子也已知道爸媽分開的事實。

▲▼江宏傑出席「OVO 京典衛浴」創立20週年記者會，右為OVO京典衛浴董事長杜俊宏。（圖／記者李毓康攝）

▲江宏傑出席衛浴品牌創立20週年記者會，右為董事長杜俊宏。（圖／記者李毓康攝）

女兒目前小一，身為單親爸爸，江宏傑坦言，還會跟兩個小孩一起洗澡，「如果哪天女兒說『爸爸我要自已洗澡』，我也會覺得小孩長大了。」就像兩個小孩目前已經慢慢開始學著自己睡覺，分房的過程也是長大必經的學習。

至於先前高雄的婚房出售，傳言因此賠了700萬，江宏傑則回應：「我不知道欸，好像也沒有到慘賠，好像不到賠⋯也沒有賺啦。」笑稱不覺得任何事情都需要解釋。至於如今一對兒女的費用是否是他與福原愛各出一半？江宏傑則說：「這個還是不要講太細好了，我們有簽協議。」

 

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江宏傑, 福原愛

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