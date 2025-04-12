何如芸買股嚇壞「暴瘦3公斤」精神緊繃！　皮膚缺水蠟黃：我不適合

記者顧齊祐／綜合報導

受到美國總統川普對等關稅政策影響，台股7日開盤即重挫超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，投資人哀鴻遍野，連明星也難逃損失。女星何如芸透露，因為好奇心而投資股票，短短幾天就讓精神緊繃，還因此暴瘦3公斤，忍不住感嘆「真的不適合玩這個遊戲」。

▲何如芸受好奇心影響，體驗了幾天股票。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）



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何如芸先是回憶，在大學時，父親因股票投資而在半年內賠了一百多萬，於是父親就此收手，轉向保守的理財方式。而這樣的理財模式，也深深影響了何如芸，一直以來都安分做擅長的工作，不奢求天外飛來的橫財，甚至買房子也用現金支付。

▲何如芸受到父親影響，一直以來都是保守的理財方式。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）



直到上週台股暴跌，何如芸見到朋友們都在為股市哀號，也因此激起了好奇心，說道「我突然很想試試，被數字牽制情緒是什麼感覺」。接下來幾天，她開始投資股票，晚上看美股，早上起床一路盯著開盤到結束，結果導致嚴重睡眠不足，精神緊繃。

▲何如芸投資股票幾天，就導致嚴重睡眠不足，精神緊繃。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）



而何如芸也發現，她很不適合這種投資方式，才短短幾天，就變得精神不濟，皮膚嚴重缺水蠟黃，還因此暴瘦了3公斤，忍不住笑說「比任何減肥方式都有效」。經過短短3天的體驗，她也已經獲利了結，並深感體悟「這種賺錢方式真的不適合女藝人」。

▲何如芸變得精神不濟還暴瘦了3公斤。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）