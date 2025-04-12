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金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鍾國活躍於綜藝界，熱愛健身的他，會透過YouTube頻道教授粉絲運動秘訣，近日卻反常地公開「醫美日常」，他難得做音波拉提雷射，意外獲得大眼睛，看到成果照，令大批粉絲笑出來，幽默留言「好喜歡這支影片」、「反轉魅力太好笑」，敲碗想看多一點。

▲▼ 金鍾國人生第一次嘗試做醫美。（圖／翻攝自YouTube）

▲金鍾國人生第一次嘗試做醫美。（圖／翻攝自YouTube）

48歲金鍾國因熱愛健身，外貌、體態都維持得很好，很少碰醫美的他，10日罕見上傳一則首次嘗試做音波拉提的日常影片，他對於自己的老化程度頗有自信，主動詢問醫生「我的臉沒那麼垂，對嗎？」但對方笑著回應「那是您自己的想法」，對話相當幽默。

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更爆笑的是，當金鍾國敷完麻藥，要開始進入雷射療程時，就連很會「忍耐」的他都開始叫痛：「開始有點熱感囉，剛剛稍微有點刺痛喔，醫生。」下一秒，他驚呼：「哇嗚，醫生，剛剛臉頰部分有痛喔，好燙喔！」最終只能抱緊枕頭忍痛，反應逗笑觀眾。

▲▼ 金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑。（圖／翻攝自YouTube）

▲金鍾國照鏡子不斷驚呼。（圖／翻攝自YouTube）

雷射進行到一半時，金鍾國照鏡子觀察狀態，卻嚇到直呼「我的眼睛怎麼這麼往上提？醫生，我的眼睛提高很多耶！」沒想到，對方回他「我還沒打到眼睛喔」，全場笑出來。直到最後療程完成，金鍾國整個臉部確實往上提，視覺效果看起來眼睛放大一倍，「一直有人在拉臉的感覺，我的雙眼皮本來下垂，現在好像找到自己的位置了，眼睛變大了！」

▲金鍾國做完以後連眼睛都變大了。（圖／翻攝自YouTube）

▼▲金鍾國做完以後連眼睛都變大了。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 金鍾國動醫美「五官變了」！照鏡驚呼：眼睛變大　韓網看成果照噴笑。（圖／翻攝自YouTube）

金鍾國透過影片公布成品，五官些微有不同，引起大批粉絲朝聖「有不一樣欸」、「影片太有趣了」，也有人稱讚「金鍾國年近50歲保養得很好」。

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