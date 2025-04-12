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愛妻婚禮上遇刺身亡　他為愛不惜勇闖冥府尋妻！

記者蕭采薇／台北報導

電影《歌劇生死戀》改編自希臘著名神話，將深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇搬上大銀幕。瑪麗安巴蒂斯泰利在片中飾演在婚禮上遇襲喪命的尤麗狄絲，與飾演其丈夫奧菲斯的義大利知名男高音范倫蒂諾布札上演一段陰陽兩隔的虐心愛情。

▲《歌劇生死戀》改編自希臘著名神話，深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇。（圖／天馬行空提供）

▲甫隨波伽利來台的知名女高音瑪麗安巴蒂斯泰利（左）與男高音范倫蒂諾布札（右）上演陰陽兩隔的虐心愛情。（圖／天馬行空提供）

《歌劇生死戀》融合歌劇詠嘆調、知名交響樂團演奏，加入《蝴蝶夫人》、《托斯卡》、《杜蘭朵》、《弄臣》、《茶花女》、《里納爾多》等耳熟能詳的曲目，再結合聲光特效、視覺藝術和流行音樂，上演一場驚心動魄的視聽盛宴。

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演員方面更邀來法國影帝文森卡索、法國影后芬妮亞當、阿莫多瓦謬斯蘿西德帕瑪，以及甫於本月初隨跨界天王波伽利來台，在大巨蛋盛大演出的知名女高音瑪麗安巴蒂斯泰利等明星驚喜助陣，帶領觀眾經歷一段獨一無二的冥界之旅。

▲《歌劇生死戀》改編自希臘著名神話，深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇。（圖／天馬行空提供）

▲《歌劇生死戀》改編自希臘著名神話，描述深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇。（圖／天馬行空提供）

本片由兩位在劇場界頗負盛名的導演保羅庫科和達維德利維莫雷共同執導，這也是兩人生涯第一部劇情長片作品。對於將作品從舞台轉往大銀幕的歷程，已在劇場界合作超過十年的兩人表示，近年來歌劇演出的形式日新月異，愈來愈著重讓呈現方式從抒情回歸真實，因此兩人期盼能藉由電影這個從未嘗試過的媒介，重新演繹經典故事和音樂，打造一部兼具當代性、流行性的新形態作品。

故事敘述，奧菲斯的愛妻尤麗狄絲在婚禮上遭受槍擊離開人世。傷心欲絕的奧菲斯，不惜搭上冥渡者的專車勇闖冥府。在這個現代版的故事，冥府早已與時俱進，化為專業化管理的黑帝斯飯店。前台的命運之神切斷了尤麗狄絲的生命線、為她安排入住。

▲《歌劇生死戀》改編自希臘著名神話，深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇。（圖／天馬行空提供）

▲《歌劇生死戀》邀來法國影帝文森卡索、法國影后芬妮亞當、阿莫多瓦謬斯蘿西德帕瑪等卡司。（圖／天馬行空提供）

尤麗狄絲在冥界裡不斷唱著淒美的詠嘆調，然後像各式歌劇的女主角，一次又一次地死去。奧菲斯必須在日蝕結束前返回人間，他過關斬將，終於感動飯店的負責人冥王之妻，在她求情之下，冥王最終給了他一個機會，只要奧菲斯在唱完「公主徹夜未眠」之後，仍能記得尤麗狄絲，他將能帶著摯愛返回人間，為愛而唱吧，半神！這是一個永恆的愛情故事與最著名的歌劇歌曲相遇的故事。

 

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