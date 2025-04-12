DJ SODA手機遺失網瘋傳「有性愛片」！　本尊親發迷因圖高EQ回應

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名人氣DJ SODA日前把裝有重要工作檔案的手機，遺失在飛機商務艙座位上，裡面儲存了她最近1個月巡演期間，所有珍貴的影像與影片素材，希望好心人拾獲手機盡快與她聯繫。由於她平常以性感形象示人，有部分網友猜測她手機中可能有性愛片等不能外流的檔案，才會如此急著找回，對此，她12日在臉書發文，否認該說法，且手機也已經幸運找回。

▲DJ SODA找回遺失的手機。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）

DJ SODA在發出協尋手機的貼文後，這兩天陸續再曬出網友製作的迷因圖，手機手回之後，其中一張迷因圖上寫著「DJ SODA電話不見了又找回來，我們就這樣失去了觀賞塑料（塑膠）的機會」，並附上動畫《遊戲王》角色捶地懊惱的圖片，DJ SODA親自轉發該迷因，寫下「最後抱歉，我的手機裡沒有你們期待的性愛影片，都是關於工作的，好嗎～？」大方回擊網友的嘲弄。

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▲DJ SODA曬出網友製作的迷因。（圖／翻攝自DJ SODA臉書）

DJ SODA的貼文底下，吸引了網友留言表示「一切都是流量」、「想說這是誰的迷因，沒想到是本人發的哈哈哈」、「妳預判了他們的預判」、「笑死我了啦」、「為什麼正主會玩梗圖」、「

還是以為是迷因專頁」、「那要看到撿到的人是不是好人了」，迴響相當熱烈。