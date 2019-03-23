陳昇只有更瘋！唱到台上「直接脫褲」扭屁股　掀女樂手短裙

記者盧薇淩／台北報導

陳昇23日在台北Legacy舉行鐵漢柔情演唱會，演唱會一開始，穿著日本高校制服的貝斯手先登場，講了一串日文後，把同樣穿著制服的女樂手們叫上台，接著陳昇邊走邊清唱《為何夢見他》，走上台時，還故意作勢要撩樂手的制服短裙，逗得現場粉絲大笑；唱到《最後一次的溫柔》前，又故意和女樂手牽手跳舞，自嘲：「我衣服像校長，但覺得像癡漢！」

▲陳昇演唱會唱到脫褲。（圖／記者張一中攝）。

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陳昇穿著日本高校制服現身，還刻意戴上「飛機頭」假髮，但全身黑西裝，分不清是扮演「學長」還是「校長」，他自己則說，不像「鐵漢」但也沒「柔情」的地方，所以找女樂手來平衡氛圍，也笑說：「之前都跟男生合作，這次跟女生很有趣，蠻任性的，音樂上有啟發。」而他與女樂手組的限定組合「穗花高校」，互動也十分有趣。

▲陳昇作勢掀樂手裙子。（圖／記者張一中攝）



陳昇在溫馨場地的Legacy開唱，近距離跟數百位粉絲互動也更放得開，唱到《紅色氣球》時，氣氛一嗨便脫掉西裝外套，只剩一件灰色「吊嘎」在台上扭腰擺臀，甚至直接解開西裝褲，背對觀眾露出一件碎花短褲。當音樂結束，他拉著褲子和外露的四角褲小跑步下台，而他的粉絲似乎早已習慣他的瘋狂，氣氛也跟著嗨到最高點，以歡呼聲應援。

▲陳昇在台上扭腰擺臀。（圖／記者張一中攝）

陳昇一向隨性、自在，直到23日下午彩排時，他的歌單順序都還沒確定，後來才親自手寫歌單。只見手寫歌單上，字跡有些潦草，也有反覆塗改，但正式開演時，歌單和真正演唱的曲目又不盡相同，唱到尾聲時，還索性拿起老花眼鏡戴上，手拿歌詞邊看邊唱，足見陳昇的放開「做自己」，他甚至還問台下歌迷：「怎麼了？想上廁所我可等你回來。」現場噴笑。

▲▼陳昇穿上高校制服、戴「飛機頭」假髮。（圖／記者張一中攝）