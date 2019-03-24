喜劇天團背後的辛酸！《勞萊與哈台》暖心的傳記小品

圖文／鏡週刊

不是勞萊與哈台的影迷也會喜歡《喜劇天團：勞萊與哈台》，是這部電影最成功的地方。

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勞萊與哈台在1921年首度同台，以搭檔姿態出現則是1927年的事，他們走紅到40年代，合作影片多達107部。影響所及，世界各地幾乎都有模仿他們的胖瘦組合，台灣的王哥柳哥即為一例。

不同於一般鉅細靡遺的傳記片，《喜劇天團：勞萊與哈台》始於他們如日中天卻即將分崩離析的時刻，接著便轉到已經走下坡、也沒電影好演的1953年。2人重啟搭檔，展開英國巡演。雖然起初場面有點寒磣（但導演不忘在苦澀裡增添笑點），但隨著宣傳及口碑，演出愈來愈受歡迎，只是個性差異與往日疙瘩，加上老婆們的加油添醋，不斷增強彼此的齟齬，也辨證了2人究竟只是商業組合還是真正的朋友？

與其說這部電影在討論他們的演藝成就，不如說是探討彼此複雜的友誼。原來瘦子勞萊才是所有點子的發想者，儘管在銀幕上總是他讓胖子哈台哭笑不得。但沒有了哈台，這台戲還演得下去嗎？影片當中確實出現了這種抉擇，有趣的是技術上可以克服的，心裡卻不見得過得去。

《喜劇天團：勞萊與哈台》看似格局不大，卻是非常暖心的小品。它讓千篇一律的招牌歌曲與搞笑動作，變成一種默契與友誼的展示，以及藝人尊嚴的象徵。過去看他們電影沒什麼感覺的我，反而被這部傳記片給打動了。

史帝夫庫根、約翰萊利的演技，自然是最大看頭，他們不僅活現了本尊的演出，也成功揣摩了台下的差異。飾演勞萊的俄裔妻子的妮娜阿里安達則是意外驚喜，當兩位諧星遁入通俗劇世界去磨感情的時候，反而是她擔負起冷面笑匠的功能。

84分 導演：喬恩S拜爾德

演員：約翰萊利、史帝夫庫根

片長： 98分鐘

級別：普遍級

上映日期： 3月22日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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