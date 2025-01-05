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台視《紅白》還有重磅天團！日本超大咖King ＆ Prince突現身　全場嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》於5日在台北小巨蛋盛大登場，廣邀眾星齊聚一堂陪伴觀眾迎新春，本屆邀請韓團Kep1er以及BAEKHO，稍早重磅宣布日本超人氣團體King & Prince也是嘉賓之一，他們雖沒能來台灣參與演唱會，透過小巨蛋大螢幕向現場的觀眾預告，除夕夜當日將可以在電視機前看到他們為了節目所錄製的精采表演，雖然因行程無法親臨現場參與，仍然希望可以透過表演，讓大家感受到熱鬧的過年氛圍！

▲▼日本人氣男團King & Prince驚喜出現在《紅白》。（圖／台視提供）

▲台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》於5日在台北小巨蛋盛大登場。（圖／台視提供）

King & Prince透過小巨蛋大螢幕向觀眾打招呼，團員高橋海人表示：「能受邀參加《紅白》真的非常榮幸！希望透過螢幕與粉絲們相見。」永瀨廉則興奮地表示：「這次準備的兩首歌，展現了我們不同的風格，期望讓台灣觀眾感受到團隊的氣氛與氣勢，也留下深刻的印象！」

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除了透露對演出的熱情外，兩人也分享各自對台灣的特別印象，高橋海人提到自己很喜歡吃滷肉飯，笑說：「台灣的滷肉飯和夜市已經在我的必訪清單上了！」；而永瀨廉則表示，聽說台灣有很多熱愛日本文化的人，讓他倍感親切，一直都將台灣納為人生中必訪的地方之一。

▲▼ 台視《紅白》驚現重磅天團！日本超大咖突現身「」King ＆ Prince。（圖／翻攝自推特）

▲King ＆ Prince首度登《紅白》。（圖／翻攝自推特）

最後，兩人也不忘向台灣的Tiara(粉絲名)熱情喊話，永瀨廉表示自己隔空以中文向粉絲高喊：「我愛你！」而高橋海人則表示期待未來可以和台灣粉絲朋友們一起逛夜市！

▲▼日本人氣男團King & Prince驚喜出現在《紅白》。（圖／台視提供）

▲《紅白》還有隱藏嘉賓。（圖／台視提供）

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》於5日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（114年1月28日）在臺灣電視台(台視主頻)播出，網路獨家則是在MyVideo播出，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道(台灣及海外授權地區除外)；中華電信MOD、台視綜合台、非凡新聞台、等也將有精采重播可以收看，全球觀眾只要透過以上各平台皆能一同感受台視《紅白》熱鬧非凡的新年氣氛！

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