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被賣到柬埔寨當豬仔！　女星收「粉絲求救訊息」急報警竟是詐騙

記者劉宛欣／綜合報導

女星李思潔曾參演本土劇《金枝玉葉》，近年活躍於社群上，經常拍攝短影音，吸引大批粉絲支持。近日她在Threads上分享一系列的Instagram私訊截圖，圖片中可以看到內容是來自某粉絲的求救訊息，不過該貼文吸引了許多網友回覆，不少人指出這是最新的詐騙手法。

▲李思潔收到粉絲的求救訊息。（圖／翻攝自李思潔Threads、臉書）

▲李思潔遇到新型詐騙。（圖／翻攝自李思潔臉書）

在李思潔曬出的對話截圖中，可以看到該自稱是粉絲的求救者，聲稱自己被騙到柬埔寨從事詐騙，集團告訴她只要還清賠款，公司就會送她至泰國機場平安返台，還提到家人無力負擔款項，報警後也無果，希望李思潔能利用人脈協助，更數度催促她到警局報案。對方甚至提供了家人資料、泰國手機號碼及Line ID帳號等等。

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▲李思潔收到粉絲的求救訊息。（圖／翻攝自李思潔Threads、臉書）

▲李思潔收到粉絲的求救訊息。（圖／翻攝自李思潔Threads）

然而，該粉絲在求救過程中，突然把對話背景主題換成《魷魚遊戲》，令她開始懷疑起事件的真實性，認為都已經身處困境怎麼可能還有心情換主題，她當下撥打165反詐騙專線求證，並親自到警局確認，結果被告知這是一種新型詐騙手法。更讓人震驚的是，詐騙者甚至不怕她真的報警，最後她果斷封鎖了對方。

▲李思潔收到粉絲的求救訊息。（圖／翻攝自李思潔Threads、臉書）

▲粉絲還將主題換成《魷魚遊戲》。（圖／翻攝自李思潔Threads）

網友紛紛疑惑表示「去了警察局幫他報案後，他可以詐騙什麼呀？不太懂他想要做什麼」、「這是劇本，拜託別點，他們都會用女生的照片去騙人，他們知道台灣人會去救這些人，網址點進去了，你的line就準備被翻號了」、「這感覺很奇怪欸，如果真的是被抓去詐騙集團裡還可以上網？」、「換魷魚遊戲背景超好笑」，其餘還有人分享有專業律師也收到了一模一樣的訊息。

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