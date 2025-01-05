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裘莉離婚拿走26.3億分手費！　知情人士曝「布萊德彼特心聲」

記者劉宛欣／綜合報導

曾是好萊塢人人稱羨的夫妻檔安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）耗時八年的離婚官司終於在2024年底結束，裘莉獲得8000萬美元（約26.3億台幣）分手費。然而，雙方針對共同擁有的法國酒莊產權官司仍未了結，離婚案畫下句點後，相關爭議將繼續進行。

▲▼布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelia Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德彼特、安潔莉娜裘莉離婚官司拖8年正式結束。（圖／達志影像／美聯社）

裘莉、小布最早在2004年因合作電影《史密斯夫婦》相戀，愛情長跑10年後，直到2014年才正式步入婚姻，沒想到，育有6名子女的兩人，婚姻僅維持2年，便於2016年宣布分手。有知情人士透露，布萊德彼特對於漫長的官司終於結束感到鬆一口氣，表示：「他感到欣慰，且期待能邁向新的人生階段。」

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▲布萊德彼特提告前妻裘莉。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士稱小布對此感到鬆一口氣。（圖／達志影像／美聯社）

兩人在婚前曾簽署協議，約定離婚後各自保有婚前資產並分割共同資產。儘管如此，裘莉最終獲得8000萬美元（約26.3億台幣）分手費，不過這對於淨資產達4億美元（約131億台幣）的小布而言，並非難以負擔的金額。另一方面，裘莉也是好萊塢片酬最高的女演員之一，每部作品片酬介於2000萬（約6.6億台幣）至3500萬美元（約11.5億台幣）之間。

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布萊德彼特, 安潔莉娜裘莉

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