苦苓控慈濟偷油畫家智慧財產　「經費不足合作急喊卡」內幕曝光

記者王靖淳／綜合報導

導演陳保中日前在臉書發文，提及2023年底接受大愛電視台邀約拍攝《姊的魔法廚房》，但在過程中卻遭遇被迫拍攝中斷，還陷入財務困境。消息曝光後引發外界討論及關注，作家苦苓在臉書發文談論此事，透露慈濟曾與一位李姓油畫家發生爭議，不僅以「經費不足」為由終止合作，事後甚至還偷了畫家的智慧財產，找別的廉價勞工把作品完成。

▲苦苓。（圖／翻攝自Facebook／苦苓王裕仁）

苦苓提到，慈濟當時邀請該畫家創作一幅大型畫作，雖然提出的酬勞不高，但對方基於宗教尊重與創作熱情，仍欣然接受，甚至全力以赴進行準備。然而，過程中慈濟方卻以「經費不足」為由，突然終止合作，讓畫家自行承擔相關損失。苦苓描述，畫家在未簽書面合約的情況下，已購置大量油彩與工具，並聘請兩位助手進行創作。

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▲苦苓發文。（圖／翻攝自Facebook／苦苓王裕仁）

苦苓表示，儘管作品縮小版的草稿已獲對方首肯，牆面草稿也已完成，但合作中止後，畫家只能獨自吞下損失。最讓他震驚的是，大林醫院落成後，牆上竟掛上與原作「一模一樣」的作品，但並非出自畫家之手，而是另找人低成本完成的版本。為此苦苓強調，畫家氣憤又無奈，甚至無法討回公道，他更指出，這件事反映智慧財產權與藝術家權益的被忽視，同時也質疑款項的流向是否透明，「相信上人也不知道。」