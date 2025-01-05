YTR金針菇爆《夜市王》內幕！　遭疑不夠格：為什麼讓我們背鍋？　

記者王靖淳／綜合報導

美食競賽實境節目《夜市王》找來台灣9大知名夜市進行小吃比拼，且評審找來「外地嘴」，包括泰國Alizabeth娘娘、香港影帝曾志偉以及來自韓國的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，節目播出後掀起正反兩派討論，甚至有網友質疑他們擔任評審不夠格，更直指節目不公正。為此，金針菇今（5）日在頻道上傳與Alizabeth娘娘合拍的影片，揭露節目背後內幕。

▲韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

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影片中，金針菇表示自己經營頻道拍攝快7年的時間，每次影片中品嚐至少超過6道美食。為此，一旁的娘娘聽完後直言：「妳算一算，有可能我們吃的美食，都比一堆台灣人還多。」同時也更喊話節目組，找他們這些外國人當評審，目的是因為他們對台灣小吃沒有刻板印象，「為什麼讓我們背鍋呢？」

▲網友留言。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

金針菇與娘娘輪流分享在錄節目時的心情，坦言壓力不小。金針菇表示，每次評分都會擔心與夜市老闆對眼，內心充滿歉意；娘娘則笑稱，有時他給某家店最後一名，結果結束後老闆還跑來說很喜歡他，反而讓他更不好意思。金針菇與娘娘強調評審過程力求公正，不過也對節目設計提出建議，認為除了參賽的店家外，夜市中仍有其他很多很好吃的店。

▲Alizabeth娘娘、韓勾ㄟ金針菇。（圖／翻攝自Instagram／alizabethlin、ggu__kim）

談及錄《夜市王》的感受，金針菇表示：「其實我沒有想過我會被受邀這個節目，很開心又緊張，我覺得接這個節目的人都是肯被罵的人。」她坦言，錄影時真的超緊張，特別是在前面講話的時候，專業主持人和台下認真的參賽者全都盯著她看，每說一句話都覺得壓力很大。娘娘則補充，自己是前面比較緊張，後面比較有時間講話就比較沒那麼緊張。

▲比莉《夜市王》與評審們交手。（圖／緯來提供）

此外，談到錄製期間最深刻的體驗，金針菇笑稱是「雞排」，她回憶當時一次吃了10間雞排，每次都咬超大口，回家後直接拉肚子；而娘娘則提到「臭豆腐」留下的特殊記憶，回家後整個鼻子都是臭豆腐的味道。