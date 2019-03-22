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粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台粉應援影片又逼哭崔振赫：跟妳們見面是我愛的事情！

溏朝 溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。

文／溏。tang

遲來的崔振赫歐巴見面會心得下集！繼上篇從機場接機目睹人妻丟包小孩以及到了見面會看彩排、見面會納豆妙語如珠，歐巴從觀眾席走出來後全場暴動後，接下來又是粉絲互動，邀請228生日的粉絲上台獻上祝福，歐巴對上台的粉絲福利都給得很大器，都是抱抱！

上集延伸閱讀►崔振赫一出現人妻丟包小孩！來台繞場全暴動「走一半緊急取消」

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

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（圖／記者張一中攝）

好的，互動不重要我們接著來到Q&A，但明明是Q&A不知道為什麼又變成粉絲福利，我認真覺得這次互動太多，完全沒有訪談，乾我想聽振赫聊天講一些拍攝或是未來計畫啊！！！

第一個選到的飯希望可以壁咚。納豆：壁咚都要有牆，但是我當牆的話太荒謬會穿過去！！然後示範一段很油膩的壁咚給振赫參考，立刻被哥回絕XD

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

第二個抽到跳鯊魚寶寶舞，我大概是跟世界脫鉤了，這到底是什麼！！屋哩振赫也是一臉矇，哈哈哈哈哈～但是跳起來很可愛就是了～

還有從背後扣衣服、摸頭殺等等。納豆：我先幫你問，你有洗頭嗎？
乾就算沒洗也要跟你說洗了阿哈哈哈哈哈哈，到底誰會承認自己三天沒洗？

接著還有幫忙圍圍巾，哥開玩笑的把圍巾繞在納豆身上。納豆（害羞）：有心動的感覺！！真的很會！
結果圍巾立刻被翻譯老師拿回說不可不可，還抖了幾下想抖乾淨XD

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

但我不得不說主辦單位這張圖，很明顯就是拿我《馬成的喜悅》心得文裡面的截圖啊XD

看這篇我的心得文►「雪熙」烙賽也能遇到愛！《馬成的喜悅》崔振赫撩妹放大絕

完全沒有秒差，連愛奇藝的LOGO都沒有截掉，雖然我是不care啦！但自己重截都不願意是有沒有這麼懶～

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）
還有要錄一段哥說起床的影片，納豆立刻說用我的手機錄影！我放在我的FB大家記得來看順便按讚！
哥：我不做
納豆立刻下跪哈哈哈哈哈
影片在這～

說到做到！福利來啦！

納豆發佈於 2019年2月28日 星期四

接著唱第三首歌《想你》，但我發現哥一直在踢左腳，從彩排時就一直在踢，感覺左腳很不舒服？唱完後下台換裝

這時候上VCR，只能說真的誇不得（不對我根本還沒誇（對我要開始寫負評了

主辦立刻出包！影片長達好幾分鐘沒聲音，甚至還黑屏，最後影片出來居然還是先上日文字，接著才上中文，影片很明顯不是最近拍的，這點我可以接受，畢竟我哥他最近是殺人行程，但是台灣主場就不能把日文拿掉嗎？你說為了其他國家的粉絲，那也應該是放英文啊，就是懶得重剪啊沒什麼好說

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

接著哥換好裝上台，雖然我很愛振赫穿西裝，原本還在想說會不會粉紅西裝再度現身，畢竟要把它穿回本才行哈哈哈哈，但說真的比起第一套，第二套帥超多！！！！哥變瘦了，第一套西裝看起來好啷～

崔振赫粉絲見面會（圖／記者周宸亘攝）

▲2015年來台的粉紅西裝。（圖／資料照）

納豆說哥肌肉這麼多，握力應該也很好，又是福利讓哥下去和第一排握手練握力！
哥：那真的會痛喔！
納豆：恩我想大家就算手骨裂開應該也是可以的？

接下來還是互動，抽四個粉絲上台和哥一起運動。

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

游泳課、練槍、舉重、防身術
對，因為我互動已經寫到很膩了，就這樣大家自行腦補～

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

因為粉絲非常浮誇的演出少女心被擊中的感覺，納豆起鬨要哥乾脆掃射全場哈哈哈哈哈～

以及不會缺席的後援會的VCR，這次很聰明直接把舉手幅的時間寫在影片上了，還閃爍提醒深怕妳沒看到，反正哥也看不懂中文，所以也不算爆雷哈哈哈哈

手幅大合照

▲崔振赫見面會。（圖／翻攝自崔振赫IG）

（圖／翻攝自崔振赫IG）

重點是哥又看哭了啊！！！！哥你又沒有要當兵哭什麼拉！！不要哭！！

這點我又不得不說工作人員真的不行，我哥在哭的時候就讓他哭欸？欸？誒誒誒？？？上次我哥一哭，建恆哥和工作人員立刻上了整包衛生紙，工作人員醒醒好嗎？

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

還有雖然大家上台都直接把手機給納豆，納豆也開玩笑地說，談主持費都沒說到要幫忙錄影！也都滿足粉絲需求拍這拍那的，但我說這根本就是工作人員該做的事啊？工作人員怎麼好意思啊？

哥看完後和大家講了一些話，大概是說：看到你們的支持我才能堅持下去，我總是很感謝，因為你們在路上看到我，我總是很害羞，我怕你們會覺得我很木訥，但你們看了我這麼久，你們懂我的吧？我覺得和你們見面不是工作，是我愛的事情，因為從你們身上獲得了元氣，我才能繼續進行這份工作，謝謝你們。
我覺得這次的翻譯老師很不錯，翻譯得很細緻～

接著唱第四首歌，然後沒有然後，因為就結束了。

▲▼崔振赫哽咽：沒有粉絲撐不下去！　《皇后》拍得很辛苦。（圖／讀者提供）

▲崔振赫哽咽：沒有粉絲撐不下去！（圖／讀者提供）

我整個人大寫的花惹發！？因為時間也才19:43！！！！！整個活動才進行1小時又41分鐘，比看電影還短，堪稱我參加過最短的見面會！還好最後大家狂喊安口，哥又出來唱了一首，還笑說萬一我們不喊安口怎麼辦，他很慌張XD

最後感謝大家在平日還特地來看他，他很感動，殊不知是我們放假阿哈哈哈～
哥：被騙了！！
哥：聽說你們很喜歡我唱歌，所以我準備了這首

最後唱急診男女的《花香》！這首應該是五首裡面我最喜歡的，因為是老歌哈哈哈哈，新的OST我都還沒聽熟啊。最後在19:51完全結束，18:02開始全場擊掌。

對，整個活動扣除時間有夠短之外，我覺得最荒謬的部分來了，我一看到工作人員開始引導人往門口排隊就覺得不對，還跟朋友開玩笑的說，擊掌不會是設在電扶梯旁邊吧？一拍完立刻把你送走，還無法回頭哈哈哈哈～

他媽的真想甩自己巴掌讓你烏鴉嘴！！！！我真的生平第一次在門口電扶梯旁擊掌，我們還在想說出去的場景，結果一出去立刻看到振赫真的在電扶梯旁的角落，光線還有點昏暗，我拍了一下，講了一句歐巴薩拉嘿（我愛你）⋯嘿都還沒回神就像送豬肉的傳送帶一樣瞬間把你送走無法回頭！！！上次就算保鑣很兇，至少還可以講幾句話多看幾眼啊！！！！

這種別出心裁的設計我完全無法理解？！去看見面會不就是要為了要看歐吧那幾眼嗎！結果歐巴在門口、大家在裡面等，看個屁啊！！還以為是新郎在送客，舞台上還立刻就收拾起來，連螢幕都不讓你看，就跟你飯都沒吃完，結果服務生就衝上來收拾碗盤一樣啊～

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

先說這次活動的優點

1. 跟上次一樣沒有禁攝影（雖然有公告但沒有抓），這是我覺得整場最大福利。
2. 福利領取和進場都算順利，開場準時。
3. 活動粉專推廣很認真，不知道的還以為是崔振赫個人粉專XD

好喔接下來就是靠腰了

1. 振赫明顯左腳不舒服，連在台上他自己都說因為左腳膝蓋開刀，所以很多動作不方便做，現場居然沒有準備椅子，就讓我歐巴站了整場活動，還要一直走來走去上上下下，彩排、記者會也是一直站著，哥整場活動一直在踢左腳，都快心疼死了～歐巴坐我腿上啦，我下盤超穩！

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

2. 粉絲福利太多，這個我覺得見仁見智，但我比起粉絲互動，更想聽歐巴的一些談話，拍戲如何？在軍中那兩年如何？未來想做什麼？事前募集的Q&A我看到很多很適合談話的問題，結果選出來的都是粉絲福利的類型.....

3. 工作人員不知道在幹嘛，舞台上直接讓主持人拍這拍那，根本就應該是工作人員要做的事，不該出現的時候，像是在唱歌時又一直出現在舞台後面攝影，WHAT？敢問是要出攝影集嗎？而且從背後到底是有什麼好拍的？

4. 哥在唱歌時一直在弄耳機，幾乎每一首都在弄！不是都彩排了，這設備到底是？

5. 擊掌都已經從場內要排隊出去，工作人員還說要拿票核對，整個手忙腳亂，結果也沒有要驗票阿！

6. 太荒謬的擊掌地點，我對擊掌時不能在舞台上看到哥本人充滿恨意！！對！我就是貪圖多看那幾分鐘！！！多看那幾分鐘我就是爽！

7. 擊掌時哥雖然在笑，但看得出來很累，看行程表，中午大概吃完飯就開始彩排，緊接著記者會，吃個晚飯又立刻見面會，整個是在行軍膩？

▲崔振赫見面會。（圖／溏提供）

（圖／溏提供）

下次崔振赫來我還是會去，罷特這種流程的見面會我個人是覺得不行，雖然當下笑得很開心，但回想起來太空虛了！（當然如果你喜歡這種都是互動，自己上輩子又拯救地球、運氣好的逆天，那就另當別論了～）

哥辛苦了，期待下一部作品，期待下一次見面～

看上集►崔振赫一出現人妻丟包小孩！來台繞場全暴動「走一半緊急取消」

溏。tang

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