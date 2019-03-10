崔振赫一出現人妻丟包小孩！來台繞場全暴動「走一半緊急取消」

文／溏。tang

睽違四年終於再次見到我歐巴崔振赫，我本來以為我的少女心已經消失在社會的磨礪中，我現在是個冷漠的理智粉，欸～結果沒有，FM（見面會）現場我的嘴不聽使喚，還是瘋狂尖叫！我覺得我隔壁的應該很想塞住我的嘴！

（圖／溏。tang提供）

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非常臨時的看到後援會通知可以接機，OK FINE～就算我老闆在我背後他很火，也無法阻止我翹班的決心！但是後援會提供的集合時間有夠早，我在現場站了兩個多小時我的老腰唷（捶）雖然後援會很大器的輸出了一個超～～～大的布條，但後來被一群記者擋著，我猜我歐巴應該沒怎麼看到吧？

（圖／記者林敬旻攝）

噢對，畢竟崔振赫一走出來，現場就是立刻鬼門開一陣暴動！現場我還聽到警衛在說「自己的小孩自己顧啊」！還沒想到發什麼事，結果一看新聞，靠！有人為了追振赫，小孩直接丟在旁邊，我快笑死XD連記者跟拍都超拼，以一個要把粉絲撞開，彷彿他才是保鑣的架勢全程守護在我歐巴正前方！

（圖／記者林敬旻攝）

所以弱雞如我只拍到這樣嗚嗚嗚嗚，接機心得是：「就算不是記者，只要裝備夠厲害，大家都會讓你好嗎！」原本海關入境那區前面是禁止進入和逗留的，結果我歐巴出來前，一堆記者衝進去也沒被攔啊！（但我覺得那群記者架勢太兇猛，是我我也不敢攔哈哈哈哈）

（圖／溏。tang提供）

然後我一人血書請桃機把入境區跟大門口距離加長800公尺！！！！！蓋這麼近，我哥腿這麼長，沒走三分鐘就走完了！追星少女表示不悅，應該也要個坎城影展的長度才行！

（圖／溏。tang提供）

見面會和四年前一樣是在TICC，這次多加開了後面B區場地，所謂出外靠朋友，因為我真的沒有抽獎命，這次的福利我們三個人才中了一個演唱會彩排，再次感謝把機會讓給我的旺德和MI！四年前我也是和他們一起來看的～四年後還能一起追同一個星感覺真好～

（圖／翻攝自中天）

後援會在現場限量贈送的明信片小卡組中，我好喜歡這張。

（圖／溏。tang提供）

事前的集合排隊因為粉絲都蠻守秩序的，所以很順利，兩點進入到會場的時候已經彩排一段時間了，參觀區被安排在A6區位置。哥看到我們進來還很開心地跟我們揮了揮手，然後大家立刻掏出手機相機一陣狂拍～哈哈哈

（圖／溏。tang提供）

整段演唱會彩排參觀的時間很短，大概就20分鐘，哥超認真，一直和翻譯討論說那個時間點下歌，或是歌是不是快了之類的，木耳如我，是聽不太出來哪裡快、哪裡慢，畢竟我沈迷在美色之中～最後哥在下台前還不忘跟我們揮手道別，趕著準備接下來的記者會了！

（圖／溏。tang提供）

時間很準時大概在18:02開場，噢對！畢竟我有強迫症，時間什麼的我就是很care，本來看售票覺得賣不好，因為這次比上次多開了一個區，但我看現場上座率還是不錯，因為上一次以一個巨星出場的架勢登場，所以大家一直往後看，想說他應該會從後面出現，結果主持人納豆立刻說：在前面好嗎～請看舞台！

哥一樣開場就是先烙歌用低音炮砸死你，唱了《愛情傻瓜》，但這次小走音，連我木耳都聽出來了哈哈哈XD

（圖／記者張一中攝）

說到主持人雖然不是我心目中的首選建恆哥，但這次是納豆我也蠻驚喜的，看得出來納豆有做功課，連屋哩彬～My彬～這種芭樂劇《皇后的品格》出現的台詞都知道，還說要幫我們檢查哥拍戲時受傷傷口好了沒，結果現場立刻大吼「安推」，害納豆覺得一陣荒唐哈哈哈哈哈

（圖／記者張一中攝）

我哥居然還剪刀腳，調到跟納豆一樣的高度，簡直感人～

納豆：我看了那個縫了30針的傷口，我覺得是臉的問題，因為還是很帥！像我們這種就算只縫一針，還是立刻大破相

哥：謝謝（害羞

納豆：竟然沒有要安慰我！！

（圖／記者張一中攝）

這次和粉絲的互動超級多，但是因為沒有抽到我，所以我一樣隨隨便便帶過好了（冷漠臉

第一個活動是有四個座位底下有紙條，抽中的可以上台用劇中台詞跟哥互動，「真心是刻在心上的」就可以摸胸，嗚嗚嗚嗚～雖然我歐巴說他最沒有肌肉了我們會失望，但還是好想摸啊！！！！！

（圖／記者張一中攝）

抽到「就算忘記也要守護你」是背後抱，納豆：帥哥做就是守護，我們做就是狹持了XD

接著還有「做我的戀人好嗎」，結果翻譯老師教他用台語講「醉哇欸女兵Ｕ賀某」，赫喔！！！！！！還有「把你的心給我好嗎？」因為有個粉絲說他特地從紐西蘭飛回來看振赫，哥就超感動，納豆：早知道我就說我從南非來的！我真的覺得納豆講話很好笑XDDD

而且哥聽到翻譯老師翻譯納豆的吐槽時，都笑得超開心，納豆真的是很會凹，也算是替粉絲謀了不少福利～

（圖／記者張一中攝）

接著就是主辦單位在FB大肆宣傳的小花路，怕大家暴動，納豆還提前聲明：大家不要拉扯！有什麼衝著我來！欸～結果還是暴動哈哈哈哈哈，全場都瘋了，導致小花路走半場，就被迫結束直接上第二首歌《每天每個瞬間》。因為我個人是沒有期待小花路，所以覺得還好，但因為暴動所以取消這個流程，想必另一半沒走到的花路粉絲應該很幹。

好了因為光是到這裡我就寫了2千字了，見面會後續就等待下集分享啦～

溏。tang

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