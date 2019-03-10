ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔振赫一出現人妻丟包小孩！來台繞場全暴動「走一半緊急取消」

溏朝 溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。

文／溏。tang

睽違四年終於再次見到我歐巴崔振赫，我本來以為我的少女心已經消失在社會的磨礪中，我現在是個冷漠的理智粉，欸～結果沒有，FM（見面會）現場我的嘴不聽使喚，還是瘋狂尖叫！我覺得我隔壁的應該很想塞住我的嘴！

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

請繼續往下閱讀...

非常臨時的看到後援會通知可以接機，OK FINE～就算我老闆在我背後他很火，也無法阻止我翹班的決心！但是後援會提供的集合時間有夠早，我在現場站了兩個多小時我的老腰唷（捶）雖然後援會很大器的輸出了一個超～～～大的布條，但後來被一群記者擋著，我猜我歐巴應該沒怎麼看到吧？

▲▼《皇后的品格》崔振赫抵台，受到大批粉絲歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

（圖／記者林敬旻攝）

噢對，畢竟崔振赫一走出來，現場就是立刻鬼門開一陣暴動！現場我還聽到警衛在說「自己的小孩自己顧啊」！還沒想到發什麼事，結果一看新聞，靠！有人為了追振赫，小孩直接丟在旁邊，我快笑死XD連記者跟拍都超拼，以一個要把粉絲撞開，彷彿他才是保鑣的架勢全程守護在我歐巴正前方！

▲▼《皇后的品格》崔振赫抵台，受到大批粉絲歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

（圖／記者林敬旻攝）

所以弱雞如我只拍到這樣嗚嗚嗚嗚，接機心得是：「就算不是記者，只要裝備夠厲害，大家都會讓你好嗎！」原本海關入境那區前面是禁止進入和逗留的，結果我歐巴出來前，一堆記者衝進去也沒被攔啊！（但我覺得那群記者架勢太兇猛，是我我也不敢攔哈哈哈哈）

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

然後我一人血書請桃機把入境區跟大門口距離加長800公尺！！！！！蓋這麼近，我哥腿這麼長，沒走三分鐘就走完了！追星少女表示不悅，應該也要個坎城影展的長度才行！

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

見面會和四年前一樣是在TICC，這次多加開了後面B區場地，所謂出外靠朋友，因為我真的沒有抽獎命，這次的福利我們三個人才中了一個演唱會彩排，再次感謝把機會讓給我的旺德和MI！四年前我也是和他們一起來看的～四年後還能一起追同一個星感覺真好～

▲《康熙來了》小S、蔡康永：講得我好想哭啊。（圖／翻攝自中天）

（圖／翻攝自中天）

後援會在現場限量贈送的明信片小卡組中，我好喜歡這張。

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

事前的集合排隊因為粉絲都蠻守秩序的，所以很順利，兩點進入到會場的時候已經彩排一段時間了，參觀區被安排在A6區位置。哥看到我們進來還很開心地跟我們揮了揮手，然後大家立刻掏出手機相機一陣狂拍～哈哈哈

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

整段演唱會彩排參觀的時間很短，大概就20分鐘，哥超認真，一直和翻譯討論說那個時間點下歌，或是歌是不是快了之類的，木耳如我，是聽不太出來哪裡快、哪裡慢，畢竟我沈迷在美色之中～最後哥在下台前還不忘跟我們揮手道別，趕著準備接下來的記者會了！

▲崔振赫台灣見面會。（圖／溏。tang提供）

（圖／溏。tang提供）

時間很準時大概在18:02開場，噢對！畢竟我有強迫症，時間什麼的我就是很care，本來看售票覺得賣不好，因為這次比上次多開了一個區，但我看現場上座率還是不錯，因為上一次以一個巨星出場的架勢登場，所以大家一直往後看，想說他應該會從後面出現，結果主持人納豆立刻說：在前面好嗎～請看舞台！

哥一樣開場就是先烙歌用低音炮砸死你，唱了《愛情傻瓜》，但這次小走音，連我木耳都聽出來了哈哈哈XD

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

說到主持人雖然不是我心目中的首選建恆哥，但這次是納豆我也蠻驚喜的，看得出來納豆有做功課，連屋哩彬～My彬～這種芭樂劇《皇后的品格》出現的台詞都知道，還說要幫我們檢查哥拍戲時受傷傷口好了沒，結果現場立刻大吼「安推」，害納豆覺得一陣荒唐哈哈哈哈哈

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

我哥居然還剪刀腳，調到跟納豆一樣的高度，簡直感人～
納豆：我看了那個縫了30針的傷口，我覺得是臉的問題，因為還是很帥！像我們這種就算只縫一針，還是立刻大破相
哥：謝謝（害羞
納豆：竟然沒有要安慰我！！

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

這次和粉絲的互動超級多，但是因為沒有抽到我，所以我一樣隨隨便便帶過好了（冷漠臉

第一個活動是有四個座位底下有紙條，抽中的可以上台用劇中台詞跟哥互動，「真心是刻在心上的」就可以摸胸，嗚嗚嗚嗚～雖然我歐巴說他最沒有肌肉了我們會失望，但還是好想摸啊！！！！！

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

抽到「就算忘記也要守護你」是背後抱，納豆：帥哥做就是守護，我們做就是狹持了XD

接著還有「做我的戀人好嗎」，結果翻譯老師教他用台語講「醉哇欸女兵Ｕ賀某」，赫喔！！！！！！還有「把你的心給我好嗎？」因為有個粉絲說他特地從紐西蘭飛回來看振赫，哥就超感動，納豆：早知道我就說我從南非來的！我真的覺得納豆講話很好笑XDDD

而且哥聽到翻譯老師翻譯納豆的吐槽時，都笑得超開心，納豆真的是很會凹，也算是替粉絲謀了不少福利～

▲▼崔振赫記者會。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

接著就是主辦單位在FB大肆宣傳的小花路，怕大家暴動，納豆還提前聲明：大家不要拉扯！有什麼衝著我來！欸～結果還是暴動哈哈哈哈哈，全場都瘋了，導致小花路走半場，就被迫結束直接上第二首歌《每天每個瞬間》。因為我個人是沒有期待小花路，所以覺得還好，但因為暴動所以取消這個流程，想必另一半沒走到的花路粉絲應該很幹。

好了因為光是到這裡我就寫了2千字了，見面會後續就等待下集分享啦～

溏。tang

心得劇評是酸BUG碎碎唸，請自備吉祥話過濾系統。看更多請至粉絲團【溏。tang】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多溏。tang專欄文章

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　 當面開罵製作人：我忍很久了

推薦閱讀

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

守護趙麗穎生子…馮紹峰醫院首現身！　「手抱嬰兒籃」升級最暖奶爸

守護趙麗穎生子…馮紹峰醫院首現身！　「手抱嬰兒籃」升級最暖奶爸

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

守護趙麗穎生子…馮紹峰醫院首現身！　「手抱嬰兒籃」升級最暖奶爸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

崔振赫, 皇后的品格, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢
  2. 前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰
  3. 獨家／許莉潔自責淚灑錄音室　老哥魔鬼操練「把我當阿兵哥」
  4. 隋棠自拍超有禮貌！　馬步一蹲「3步驟」網讚：真的很親切
  5. 鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸
  6. 影后娜塔莉波曼女神卡卡上身　首開金口唱天后架式「好威武」
  7. 周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂
  8. 女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書
  9. 吳奇隆罕見曬照為劉詩詩慶生！　「結婚4年第一次」閃瞎網友：大半夜嚇到我了
  10. 張嘉倪「現場未P畫面」曝光！　一看膚色…網驚：好黑喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366