王大陸為《一吻定情》訪韓！　宣傳記者會1天前爆「無預警取消」

記者韓景樺／綜合報導

藝人王大陸2015年以電影《我的少女時代》在南韓創造高人氣，他近日將攜新作品《一吻定情》赴韓宣傳，但21日下午卻爆出電影宣傳記者會取消的消息，讓人十分錯愕。

▲王大陸和導演陳玉珊21日赴韓宣傳《一吻定情》。（圖／翻攝自IG／王大陸）

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由藝人王大陸、林允主演的電影作品《一吻定情》，自上映以來好評不斷，預計3月27日將在韓國上映。身為男主角的王大陸和導演陳玉珊原訂將在3月22日下午4點半出席電影《一吻定情》的訪韓宣傳記者會，但韓方卻在一天前以「內部原因」為由，宣佈這場記者會將無法如期進行。至於為何會在21日下午才宣佈取消記者會，也只得到「日程不得不變更」的低調回應。

至於21日已經抵達韓國的王大陸，據傳會以嘉賓身分參與KBS的電台節目《樂童音樂家秀賢的提高音量》，與韓國粉絲進行互動。有趣的是，樂童音樂家的李秀賢曾公開說過欣賞王大陸，甚至連手機桌布都用過王大陸的照片；而王大陸過去飛韓國宣傳電影《我的少女時代》時，也表明自己是李秀賢的粉絲。這次兩人的合作將會產生什麼樣的互動和火花，也讓外界相當期待。

▲王大陸和林允主演的《一吻定情》將在南韓上映。（圖／翻攝自韓網／Daum영화）