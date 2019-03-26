時代的眼淚！《MVP情人》孫協志顏行書合體「鬥到底」

記者許逸群／台北報導

2002年經典偶像劇「MVP情人」曾是許多人無法忘懷的回憶，昔日主角孫協志、顏行書闊別17年再度同台，不但分享街頭籃球「霸道又怎樣」的熱血態度，更在由川久保玲御用藝術家Filip Pagowski於淡海新市鎮海潮里所設計的「國際藝術籃球場」上交流球技，揭開「SYM鬥到底城市爭霸賽」開打序幕！

▲《MVP情人》孫協志與顏行書合體。（圖／SYM鬥到底城市爭霸賽提供）

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孫協志、顏行書更在2019「SYM鬥到底城市爭霸賽」開賽記者會現場同台對戰、互飆球技，重現《MVP情人》經典畫面！兩人用劇中的經典台詞對所有的選手喊話：「不要輕言放棄，否則對不起自己！」「SYM鬥到底城市爭霸賽」2019各站賽事即日起開放報名，首站賽事將於3月30、31日於新北市板橋第二體育場開戰。

▲孫協志與顏行書重現劇中經典PK橋段。（圖／SYM鬥到底城市爭霸賽提供）

「SYM鬥到底城市爭霸賽」致力於推廣街頭籃球，已連續兩年舉辦賽事，於台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、彰化、台南、高雄等城市進行城市爭霸賽，各城市冠軍可參加台灣區冠軍賽，台灣區冠軍將與中國區勝出的隊伍一較高下，總冠軍可獲得約新台幣250萬的高額獎金。

▲「SYM鬥到底城市爭霸賽」已開放報名。（圖／SYM鬥到底城市爭霸賽提供）

有別於一般單淘汰或是雙淘汰賽制，「SYM鬥到底城市爭霸賽」融入街頭籃球不限挑戰次數的報隊機制，運用積分制度，3小時內只要還有體力就持續鬥到底。更首創旗艦級選手服務，提供球隊休息室、專業包紮防護、以及免費餐點輕食，並融入獨家「四分線」規則，神射手可輕鬆挑戰高分；「女性得分加倍賽制」則提供女力爆發、甩開分差的絕佳機會，領先或追分都更容易。

「SYM鬥到底城市爭霸賽」今年也與宏泰人壽合作，由宏泰人壽所打造、川久保玲御用藝術家Filip Pagowski於淡海新市鎮海潮里所設計的「國際藝術籃球場」更成為鬥到底首度長期合作的比賽場地，從4到10月每月的第一個周六下午，都將依特殊節慶舉辦主題體驗賽，包含兒童日、母親節、球衣日、中秋鬥到底烤肉趴等多樣化的活動。

「SYM鬥到底城市爭霸賽」2019各站賽事即日起開放報名，首站賽事將於3月30、31日於新北市板橋第二體育場開戰！更多賽事資訊及報名方式請見2019 「SYM鬥到底城市爭霸賽」官方網站：http://www.ddd3x3.com.tw/