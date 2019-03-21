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高雄鄉親給力！陸歌手音檔落小黃　24hr找到：感受善良熱情

記者盧薇淩／台北報導

大陸知名台語歌手林偉龍來台製作音樂，18日抵達高雄，不慎將新歌音檔遺失在計程車上，讓即將邀約蔡小虎、洪敬堯等歌手錄製的新歌《兄弟呀》，差點開天窗，所幸經由高雄警察局與媒體幫忙協尋，19日晚間傳來好消息，被好心的民眾吳先生拾獲，及時的將音檔送回，林偉龍直說：「太有效率了，原本想通知公司用雲端再補寄音檔的，感受到高雄人的善良與熱情，真的非常感謝。」

▲▼林偉龍、洪敬堯錄唱 。（圖／超級娛樂）

▲林偉龍（左）找回失而復得的音樂資料 。（圖／超級娛樂）

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林偉龍遺失音檔，在經紀人陪同下，到警局報案協尋，也在短短24小時內，即接獲好心民眾吳先生尋回。他說感謝高雄警局十分快速地幫忙翻閱路口監視器，也感謝好心人即時送回，林偉龍說，「我平日都有習慣將聯絡方式寫在貼紙上，在重要的隨身碟上貼著，很幸運的能發揮功效，讓遺失的音檔很快的尋回，原本已電商請公司將複製的存檔，再次上傳雲端，但擔心耗時且會耽誤原定的錄音日期，原本絕望的心，瞬間又燃起希望。」

▲▼林偉龍、洪敬堯錄唱 。（圖／超級娛樂）

▲林偉龍、洪敬堯錄唱 。（圖／超級娛樂）

目前已找回遺失的部分音檔隨身碟，還有另一個隨身碟與音樂手稿等，資料尚未尋回，林偉龍說尚未找到的隨身碟中有五首新曲，都是自己玩音樂以來的最愛作品，尚未發表，雖然在大陸錄音室的電腦有存檔，但未發表的曲目，很擔心被拿去註冊。

開心尋回音檔，林偉龍得以20日如期進錄音室，而主唱之一的蔡小虎因感冒不適臨時取消錄唱，林偉龍與知名音樂人洪敬堯則開心進錄音室接續演唱。他感念高雄的熱情，林偉龍開心表示新歌《兄弟呀》，將無償的送給高雄市政府使用，因為高雄人的真情，正呼應著新歌：「真誠相待，無私付出的原創精神，這真是太貼切了！」

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