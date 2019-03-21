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納豆被狗仔偷拍　隔天攝影棚直接貼「報紙」

記者許逸群／台北報導

以製作歡樂給觀眾的「搞笑者們」，今（21日）加入生力軍納豆與風田等人。他們在談笑間頻頻互開玩笑，被問到不怕戳到別人的痛處嗎？身為前輩的納豆則認為，有時看似是痛處，但當大家鬧一鬧後，反而會覺得其實沒那麼嚴重，甚至許多時候都會成為鏡頭上的「笑果」，當然，若太嚴肅的話題也不會拿來開玩笑。

▲▼納豆.風田.張立東.無尊.陳大天出席搞笑者們喜劇【老大的金蛋】演員卡司記者會。（圖／記者張一中攝）

搞笑者們喜劇《老大的金蛋》演員卡司公布。（圖／記者張一中攝）

▲▼納豆出席搞笑者們喜劇【老大的金蛋】演員卡司記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲納豆站在陳大天與風田中間「高矮立見」。（圖／記者張一中攝）

風田在閒聊過程中自曝「乳暈」大，接著眾人紛紛開起他玩笑，納豆還搞笑說：「上次拍他背，他就說『你碰到我奶頭了』。」看似自娛娛人的舉動，納豆其實也感同身受。納豆透露，某次被狗仔偷拍，隔天進棚發現報紙被貼在化妝室鏡子上，沒想到他反而因此釋懷：「本來想要解釋，但大家戳一戳就覺得沒那麼嚴重了。只要不要作奸犯科，這就只是娛樂的一環。」

▲▼風田.陳大天出席搞笑者們喜劇【老大的金蛋】演員卡司記者會。（圖／記者張一中攝）

▲陳大天與風田一起吃香蕉，兩人自嘲「不舒服」。（圖／記者張一中攝）

全新喜劇《老大的金蛋》由原先班底張立東、陳大天、無尊與林東緒，加上生力軍一同演出。新加入的風田平常在鏡頭前「笑果」不斷，納豆也稱他：「乍看帥帥的，但他聊天尺度可以極度深入。」風田也自豪地說：「我沒有偶包，想要逗大家笑。」而該劇門票已於今日開賣，納豆笑說沒票房壓力，「壓力應該不在我們這些新人身上吧！」

▲▼納豆.風田.張立東.無尊.陳大天出席搞笑者們喜劇【老大的金蛋】演員卡司記者會。（圖／記者張一中攝）

▲身為新人的納豆本來要幫前輩張立東按摩小腿，結果瞬間變成「關節技」。（圖／記者張一中攝）

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搞笑者們, 納豆, 風田, 老大的金蛋

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