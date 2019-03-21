《冰與火》雪諾死了又復活　害他「焦慮發作」接受心理治療

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》將於2019年畫下句點，最終季也即將在4月14日開播，近來全體演員都在狂跑宣傳，飾演「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington）日前受訪時自爆，曾因該角色得到過多的「關注」，他在戲外必須接受心理治療。

▲基特哈靈頓飾演《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾走紅。（圖／《冰與火之歌》劇照）

瓊恩雪諾在《冰與火之歌》第5季的最後被殺害了，但是之後又被復活了，沒想到這樣的劇情卻讓戲外的基特哈靈頓患上焦慮症了。據外媒《Variety》報導，基特哈靈頓在受訪時稱：「我真的不喜歡那部劇把所有的關注都聚集在瓊恩雪諾身上，當你成為了一部電視劇緊抓人心的那個人，然後那部電視劇本身又有一定的關注度，這種時候所有的關注又都在你身上，這真的太他X的嚇人了。」

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▲瓊恩雪諾在第5季的最後被殺死，但之後又再度復活。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

基特哈靈頓坦言那是自己參與該部電視劇以來，最黑暗的時刻，「我認為我應該覺得自己是世界上最幸運的人，但其實我覺得我很脆弱，那段時間是我最抖的時候。」他一直處於沒有安全感的狀態底下，「我覺得應該感恩自己所擁有的，但我卻在懷疑自己到底會不會演戲，就像是在一個派對中，那個派對越辦越好，覺得自己來到極限了。」這些不安的感受堆積在心裡，卻無人可以傾吐，因此基特哈靈頓決定尋求幫助，接受心理治療，之後病情才逐漸好轉。

對於，《冰與火之歌》迎來最終季，基特哈靈頓雖然覺得不捨，但同時間他卻非常慶幸可以告別瓊恩雪諾：「我不再是『電視上的那個人了』，我終於是個獨立的演員，這感覺相當好。」