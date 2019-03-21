ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《冰與火》雪諾死了又復活　害他「焦慮發作」接受心理治療

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》將於2019年畫下句點，最終季也即將在4月14日開播，近來全體演員都在狂跑宣傳，飾演「瓊恩雪諾」的基特哈靈頓（Kit Harington）日前受訪時自爆，曾因該角色得到過多的「關注」，他在戲外必須接受心理治療。

基特哈靈頓飾演《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾。（圖／翻攝自網路）

▲基特哈靈頓飾演《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾走紅。（圖／《冰與火之歌》劇照）

瓊恩雪諾在《冰與火之歌》第5季的最後被殺害了，但是之後又被復活了，沒想到這樣的劇情卻讓戲外的基特哈靈頓患上焦慮症了。據外媒《Variety》報導，基特哈靈頓在受訪時稱：「我真的不喜歡那部劇把所有的關注都聚集在瓊恩雪諾身上，當你成為了一部電視劇緊抓人心的那個人，然後那部電視劇本身又有一定的關注度，這種時候所有的關注又都在你身上，這真的太他X的嚇人了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

▲瓊恩雪諾在第5季的最後被殺死，但之後又再度復活。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

基特哈靈頓坦言那是自己參與該部電視劇以來，最黑暗的時刻，「我認為我應該覺得自己是世界上最幸運的人，但其實我覺得我很脆弱，那段時間是我最抖的時候。」他一直處於沒有安全感的狀態底下，「我覺得應該感恩自己所擁有的，但我卻在懷疑自己到底會不會演戲，就像是在一個派對中，那個派對越辦越好，覺得自己來到極限了。」這些不安的感受堆積在心裡，卻無人可以傾吐，因此基特哈靈頓決定尋求幫助，接受心理治療，之後病情才逐漸好轉。

對於，《冰與火之歌》迎來最終季，基特哈靈頓雖然覺得不捨，但同時間他卻非常慶幸可以告別瓊恩雪諾：「我不再是『電視上的那個人了』，我終於是個獨立的演員，這感覺相當好。」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

推薦閱讀

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

名廚高處摔落身亡！　《料理的鐵人》神戶勝彥享年49歲

名廚高處摔落身亡！　《料理的鐵人》神戶勝彥享年49歲

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

朴寶劍追BTS追到香港！驚喜現身「演唱會第一排」　粉：真的賺到

朴寶劍追BTS追到香港！驚喜現身「演唱會第一排」　粉：真的賺到

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

名廚高處摔落身亡！　《料理的鐵人》神戶勝彥享年49歲

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

冰與火之歌：權力遊戲, 基特哈靈頓, Kit Harington

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡
  2. 《炮仔聲》有大咖新角色！「3班底回歸」網驚：《金家》大合體
  3. 瘋電影／逆光天后　每個巨星背後都有一群鬼
  4. 白家綺7月孕肚「側面看超驚人！」　神隊友2貼心暖舉寵妻
  5. 18歲女偶像「本名同音李勝利」　出道3年突改名…網笑：很值得改！
  6. 《冰與火》雪諾死了又復活　害他「焦慮發作」接受心理治療
  7. 4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了
  8. 雷／《鑑識英雄2》首集下重本！蔡淑臻「美國1打6男」帥炸
  9. 王力宏女兒手寫一串「神秘密碼」　童言童語為媽揭秘...原因有洋蔥！
  10. 神級BL漫畫翻拍日劇…預告第一秒就放閃！　他甜喊「我男友超級帥」網暴動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366