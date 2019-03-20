「我們不再是小孩！」　異形神進化《怪奇物語3》預告來了

記者傅家妤／綜合報導

Netflix科幻影集《怪奇物語》在播出後，討論度一直居高不下，除了原班人馬以外，第三季也將再添新人，讓大家期待不已，近日Netflix釋出第三季預告，這次劇情不再圍繞著校園，而是開始擴展到小鎮的其他地方，例如遊樂園、超大購物商場等，大家也都長大了，過去的高中生也展開打工生涯，片中麥克還說了一句「我們不再是小孩了！」

▲《怪奇物語3》童星們都長大了不少。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

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從預告片中，最新一季的《怪奇物語》滿滿都是80年代的影子，劇中的主角們也已經脫離當初的稚氣，這次的預告裡也完全沒有出現學校的畫面，也預示著暑假開始了！達斯汀回家，在眾人的惡整下展開新的冒險生活，小鎮上也多了許多新的去處，購物商場、馬戲團、山上郊外等，大家似乎都沉浸在暑期生活中。





▲霍金斯小鎮上多了許多新去處。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

由米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）飾演的「11號」與情敵一起去逛商場，與小夥伴們一起到郊外玩樂，年紀較長的主演們開始投入打工生活，其中最引人注目的是，「麥克」（飾演）轉頭說了一句「我們不再是小孩了」，雖然尚未得知到底是什麼意思，但可以看出這群小孩極有可能需要依靠自己，去解決許多麻煩。

▲麥克說出了「我們不再是小孩了」。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

看似平凡的暑假生活，這次依舊少不了異形的出現，這次的異形看起來比前2季來得可怕，且更巨大了，足見這次的劇情與前2季相比，一定不會遜色太多。如同片中所說的，《怪奇物語》第三季將會在美國國慶日「7月4日」播出！



▲《怪奇物語3》的異形與過去相比變得巨大許多。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）