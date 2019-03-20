連俞涵沒穿內衣就上鏡！　迎接「新身分」狂買嬰兒用品

記者李欣容／綜合報導

連俞涵首次推出寫真圖文書《一邊夢遊，一邊鎌倉》，特地前往日本鎌倉進行拍攝，攝影師是她多年好友，兩人睡同一間房，常常連俞涵剛睡醒，妝都還沒化、內衣還沒穿，鏡頭已經在面前。連俞涵近來升格阿姨，妹妹的小孩出生5天，她已開始瘋狂購入嬰兒用品，讓妹妹看傻眼。

▲連俞涵赴日本拍寫真書 。（圖／凱特文化）

連俞涵將每年出版一本書設為目標，除了期許自己持續有文字產量，也是與粉絲的情人節禮物約定。她邀請愛拍照的好友擔任此次寫真書的攝影師，連俞涵在好友面前毫無防備心，剛睡醒的模樣、素顏，甚至還沒穿上內衣都被拍下，還成了封面照。

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▲▼連俞涵剛起床、打哈欠模樣也被捕捉 。（圖／凱特文化）

除了宣傳活動外，連俞涵最近也多了阿姨的身分，3月初她的妹妹生下男寶寶，她剛下飛機就直奔醫院探望妹妹與外甥，第一次當阿姨，她已開始採買各種嬰兒用品，讓妹妹笑說，「你也太誇張了，他才出生5天！」

▲連俞涵找好友來當新書攝影師 。（圖／凱特文化）

連俞涵的第三本新書《一邊夢遊，一邊鎌倉》預購第一天簽名版就被搶光，將於3月21日正式發行，她心情非常緊張，第一次公開這麼多私下生活的照片，很擔心粉絲反應，到處詢問朋友的意見給自己打預防針。

▲連俞涵升格當阿姨。（圖／凱特文化）